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Philips DiamondClean в фиолетовом цвете

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Более гладкие зубы уже с 1-й чистки, улучшение состояния дёсен всего через 2 недели.

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Другие цвета:
white-brush
black-brush

К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Технические характеристики

    • Технические характеристики

      Дизайн и отделка
      Дизайн и отделка
      Цвет
      • Аметист
      Обслуживание
      Обслуживание
      Гарантия
      • 2 года гарантии
      В комплекте
      В комплекте
      Дорожный футляр
      • Дорожное зарядное устройство USB
      Насадки
      • 2 стандартные насадки DiamondClean
      Ручка
      • 1 DiamondClean
      Стакан с зарядной базой
      • 1
      Качество чистки
      Качество чистки
      Высокое качество
      • Удаляет в 7 раз больше налета*
      Скорость
      • 62 000 выметающих движений в минуту
      Польза для здоровья
      • Улучшает состояние десен всего за две недели
      Эффект осветления
      • Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
      Таймер
      • Функции Quadpacer и SmarTimer
      Питание
      Питание
      Напряжение
      • 110—220 В
      Режимы
      Режимы
      Gum Care (Уход за деснами)
      • Мягкий массаж десен
      Clean (Чистка)
      • Для ежедневной тщательной чистки
      Polish (Полировка)
      • Осветление и полировка зубов
      Sensitive (Деликатная чистка)
      • Бережная чистка зубов и десен
      Белый
      • Удаление поверхностных потемнений эмали
      Удобство использования
      Удобство использования
      Дисплей
      • Дисплей с подсветкой
      Индикатор батареи
      • Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
      Система чистящих насадок
      • Удобные съемные насадки
      Ручка
      • Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      • До 3 недель**
      Технические характеристики
      Технические характеристики
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      • До 3 недель**
      Батарея
      • Перезарядка
      Тип элемента питания
      • Литий-ионный
      Дизайн и отделка
      Дизайн и отделка
      Цвет
      • Аметист
      Обслуживание
      Обслуживание
      Гарантия
      • 2 года гарантии
      See all specifications
      Дизайн и отделка
      Дизайн и отделка
      Цвет
      • Аметист
      Обслуживание
      Обслуживание
      Гарантия
      • 2 года гарантии
      В комплекте
      В комплекте
      Дорожный футляр
      • Дорожное зарядное устройство USB
      Насадки
      • 2 стандартные насадки DiamondClean
      Ручка
      • 1 DiamondClean
      Стакан с зарядной базой
      • 1
      Качество чистки
      Качество чистки
      Высокое качество
      • Удаляет в 7 раз больше налета*
      Скорость
      • 62 000 выметающих движений в минуту
      Польза для здоровья
      • Улучшает состояние десен всего за две недели
      Эффект осветления
      • Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
      Таймер
      • Функции Quadpacer и SmarTimer
      Питание
      Питание
      Напряжение
      • 110—220 В
      Режимы
      Режимы
      Gum Care (Уход за деснами)
      • Мягкий массаж десен
      Clean (Чистка)
      • Для ежедневной тщательной чистки
      Polish (Полировка)
      • Осветление и полировка зубов
      Sensitive (Деликатная чистка)
      • Бережная чистка зубов и десен
      Белый
      • Удаление поверхностных потемнений эмали
      Удобство использования
      Удобство использования
      Дисплей
      • Дисплей с подсветкой
      Индикатор батареи
      • Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
      Система чистящих насадок
      • Удобные съемные насадки
      Ручка
      • Изящный эргономичный дизайн
      Время работы
      • До 3 недель**
      Технические характеристики
      Технические характеристики
      Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
      • До 3 недель**
      Батарея
      • Перезарядка
      Тип элемента питания
      • Литий-ионный

    Дополнительная информация

    Ответы на часто задаваемые вопросы

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