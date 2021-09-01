Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах
Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.
Воспользуйтесь насадкой TongueCare+, чтобы бережным способом удалить бактерии, вызывающие неприятный запах, с пористой поверхности языка. 240 специальных микрощетинок очищают все неровности, устраняя бактерии и загрязнения. Используйте вместе с антибактериальным спреем для языка BreathRx, чтобы добиться наилучшего очищения и невероятно свежего дыхания.
Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.
Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.
Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.
DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.
Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.
Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.
DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из пяти режимов: Clean (Чистка) для превосходной ежедневной чистки, White+ (Осветление+) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной и эффективной чистки десен, Tongue Care (Уход за языком) для эффективной чистки поверхности языка. Этот режим устраняет бактерии, скапливающиеся на языке и вызывающие неприятный запах изо рта. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.
Дизайн и отделка
Подключения
Мощность
Технические характеристики
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Функция подключения BrushSync
Технология интеллектуального датчика
Поддержка ПО
HX9073/33
HX9073/07
HX8072/11
HX8072/01
CP1722/01
CRP246/01
CP0552/01
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