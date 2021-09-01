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Philips Sonicare DiamondClean Smart

Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9944/13
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта
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    Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9944/13
    Общая оценка / 5

    Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

    DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

    DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

    Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

    DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

    DiamondClean Smart — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Четыре эффективные чистящие насадки позволяют позаботиться обо всех аспектах здоровья полости рта, а благодаря технологии Smart Sensor щетка может давать инструктаж и индивидуальные рекомендации. Узнать обо всех преимуществах

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      Наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода за полостью рта

      Полноценный уход для уверенности в себе

      • Индивидуальные рекомендации
      • Датчики, распознающие чистящую насадку
      • Распознавание чистящей насадки
      • 5 режимов, 3 уровня интенсивности
      Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

      Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

      Воспользуйтесь насадкой C3 Premium Plaque Control и оцените по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности*** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

      Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

      Состояние десен в 7 раз лучше* всего за 2 недели

      Воспользуйтесь чистящей насадкой G3 Premium Gum Care для улучшения состояния десен. Благодаря небольшому размеру и щетинкам, предназначенным специально для линии десен, она обеспечивает бережную и эффективную чистку вдоль линии десен, где обычно зарождаются заболевания пародонта. Клинически доказано, что ее использование может на 100 % снизить риск воспаления десен* и улучшить их состояние в 7 раз всего за две недели*.

      Свежее дыхание надолго

      Свежее дыхание надолго

      Воспользуйтесь насадкой TongueCare+, чтобы бережным способом удалить бактерии, вызывающие неприятный запах, с пористой поверхности языка. 240 специальных микрощетинок очищают все неровности, устраняя бактерии и загрязнения. Используйте вместе с антибактериальным спреем для языка BreathRx, чтобы добиться наилучшего очищения и невероятно свежего дыхания.

      Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

      Дает советы по чистке и обозначает пропущенные участки

      Приложение Philips Sonicare предлагает советы по достижению идеальной чистки и помогает тщательнее ухаживать за полостью рта.

      Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

      Указывает все пропущенные участки для полноценного ухода

      Если вы пропустите какой-либо участок, функция TouchUp укажет на него в приложении. Таким образом, вы очистите все поверхности зубов и будете уверены в результатах чистки.

      Уделяйте больше внимания проблемным местам

      Уделяйте больше внимания проблемным местам

      Ваш стоматолог выявил проблемные места? Мы выделим их на 3D-карте полости рта в приложении и напомним, что этим участкам необходимо уделить больше внимания.

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      Уведомляет о чрезмерном давлении

      DiamondClean Smart регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии кольцо светового индикатора на конце щетки начинает мигать. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

      Помогает сократить количество движений

      Помогает сократить количество движений

      Электрическая зубная щетка выполняет всю работу за вас. Мы встроили в ручку датчик чрезмерных движений, чтобы напоминать о необходимости совершать меньше чистящих движений. Так вы сможете улучшить технику чистки, обеспечивая более бережный и эффективный уход.

      Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

      Чистящая насадка автоматически выбирает оптимальный режим

      Вы не знаете, какой нужно выбрать режим и уровень интенсивности? Это больше не проблема. Микропроцессор, встроенный в чистящую насадку, передаст данные о типе насадки на щетку DiamondClean Smart. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для бережного и качественного ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать на кнопку питания.

      Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

      Используйте возможности чистящей насадки по максимуму

      Со временем чистящие насадки приходят в негодность и теряют эффективность удаления налета. Благодаря технологии распознавания чистящей насадки вы всегда будете знать, когда необходимо заменить насадку. Зубная щетка будет отслеживать продолжительность и интенсивность использования каждой насадки, и вы получите уведомление, когда придет время замены. Кроме того, через приложение Philips Sonicare можно отслеживать срок службы чистящих насадок и даже заказывать новые — так что у вас всегда будет запас.

      Выбор из 5 режимов и 3 уровней интенсивности

      Выбор из 5 режимов и 3 уровней интенсивности

      DiamondClean Smart обеспечивает полноценный уход за полостью рта. Вы можете выбрать один из пяти режимов: Clean (Чистка) для превосходной ежедневной чистки, White+ (Осветление+) для удаления потемнений, Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки, Gum Health (Здоровые десны) для бережной и эффективной чистки десен, Tongue Care (Уход за языком) для эффективной чистки поверхности языка. Этот режим устраняет бактерии, скапливающиеся на языке и вызывающие неприятный запах изо рта. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый

      • Подключения

        Беспроводная технология Bluetooth®
        Обучающее приложение

      • Мощность

        Напряжение
        110–220 В

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        14 дней******
        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Совместимость

        Совместимость с ОС Android
        • Телефоны на базе ОС Android
        • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
        Совместимость с ОС iOS
        • iPad 3-го или более высокого поколения
        • iPhone 4S или более поздней версии
        • с iOS7 или более поздней версией

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Распознавание чистящей насадки
        Подбор оптимального режима
        Индикатор замены
        • Для наилучших результатов
        • в качестве напоминания загорается значок

      • В комплекте

        Ручка
        DiamondClean Smart, 1 шт.
        Насадки
        • C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
        • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
        • 1 насадка для чистки языка TongueCare+
        База для зарядки
        1

      • Качество чистки

        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет до 10 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Состояние десен в 7 раз лучше****
        Таймер
        BrushPacer и SmarTimer
        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается фиолетовым светом
        • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Функция TouchUp
        Обеспечивает 100%-й охват

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        3 уровня интенсивности
        • Высокий
        • Средняя
        • Низкий
        Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
        Для эффективной тщательной чистки
        Gum Health
        Особый уход за коренными зубами
        TongueCare+
        Для продолжительного свежего дыхания
        White+ (Осветление+)
        Для удаления поверхностных потемнений эмали

      • Функция подключения BrushSync

        C3 Premium Plaque Control
        Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
        Чистящая насадка G3 Premium Gum Care
        Сопряжение с режимом Gum Health (Здоровые десны)
        Чистящая насадка W3 Premium White
        Сопряжение с режимом White+ (Осветление+)
        Насадка для чистки языка TongueCare+
        Сопряжение с режимом TongueCare

      • Технология интеллектуального датчика

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        Датчик местоположения
        Отслеживает прогресс и помогает не пропускать участки
        Датчик чрезмерных движений
        Помогает совершать меньше чистящих движений
        3D-карта полости рта
        Указывает на проблемные участки
        Функция TouchUp
        Помогает не пропустить ни один участок
        Датчик положения
        Направляет в сторону пропущенных участков

      • Поддержка ПО

        Обновления ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

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            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • * по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей
            • * по сравнению с DiamondClean
            • *** в режиме Gum Health (Здоровые десны), по сравнению с использованием обычной зубной щетки на протяжении 2 недель
            • **** после 3 дней использования в режиме White+ (Осветление+), по сравнению с обычной зубной щеткой
            • **** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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