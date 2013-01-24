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ComfortCut
Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах
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ComfortCut
Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.
Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.
Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Питание от сети и от аккумулятора
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Обслуживание
Питание
CRP147/01
CRP136/01