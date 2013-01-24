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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

PT737/16
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    PT737/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    ComfortCut

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    ComfortCut

    Бритва PowerTouch заряжает энергией по утрам. Увеличенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия ComfortCut — гарантия комфортного бритья. С бритвой PowerTouch привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

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      ComfortCut

      Быстрое и комфортное бритье

      • Плавающие головки ComfortCut
      • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      • Откидной триммер
      • Зарядное устройство
      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Лезвия ComfortCut мягко скользят по коже, обеспечивая чистое, гладкое бритье

      Благодаря закругленным краям лезвия ComfortCut плавно скользят по коже, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья.

      Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

      Более 45 минут в режиме бритья, зарядка — 8 часов

      Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. 8-часовой зарядки хватит на более чем на 45 минут работы— то есть около 15 сеансов. А 3-минутной зарядки будет достаточно для одного сеанса бритья.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Светодиодный дисплей

      Светодиодный дисплей

      Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut
        Гибкость головки
        Система Flex & Float
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        2 светодиодных индикатора
        Очистка
        • Быстрая очистка отсека для волос
        • Можно промывать под водой
        Время работы бритвы
        45+ минут — до 15 сеансов бритья
        Время зарядки
        • 8 часов
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Индикаторы дисплея
        • Зарядка
        • Необходима замена бритвенных головок
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен
        • Быстрая зарядка
        При работе
        • От сети и от аккумулятора
        • Аккумулятор

      • Дизайн

        Ручка
        • Не скользит
        • Эргономичный удобный захват
        • Резина

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

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