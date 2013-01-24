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Shaver series 5000 PowerTouch

Электробритва для сухого бритья

PT870/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • DualPrecision DualPrecision DualPrecision
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    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    PT870/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 5000 PowerTouch Электробритва для сухого бритья

    DualPrecision

    Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени. Узнать обо всех преимуществах

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      DualPrecision

      Захватывает больше волосков

      • DualPrecision, с вращающимися головками
      • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      • Откидной триммер
      Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

      Головки DualPrecision сбривают длинные волоски и короткую щетину

      Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

      Система Pivot, Flex & Float

      Система Pivot, Flex & Float

      Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более тщательного бритья

      Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

      Более 50 минут в режиме бритья; зарядка — 1 час

      Энергоэффективная, мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Одного часа зарядки хватит более чем на 50 минут автономной работы, то есть около 17 сеансов бритья. А для одного сеанса бритья будет достаточно 3-минутной зарядки.

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Светодиодный дисплей

      Светодиодный дисплей

      Индикации: полный заряд, низкий заряд, процесс зарядки, необходимость замены бритвенных головок, быстрая зарядка

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система Super Lift&Cut
        • Головки DualPrecision
        Гибкость головки
        Вращающиеся и плавающие головки
        Укладка
        Встроенная насадка-триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        2 светодиодных индикатора
        Очистка
        • Можно промывать под водой
        • Быстрая очистка отсека для волос
        Время работы бритвы
        Более 50 минут, до 17 сеансов
        Время зарядки
        • 1 час
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Индикаторы дисплея
        • Аккумулятор заряжен
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка
        • Необходима замена бритвенных головок
        • Быстрая зарядка
        При работе
        • От сети и от аккумулятора
        • Аккумулятор

      • Дизайн

        Ручка
        • Прорезиненная ребристая ручка
        • Не скользит
        • Эргономичный удобный захват

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Модель HQ8 была заменена на SH50
        Гарантия
        Гарантия 2 года
        Сменные бритвенные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,25  Вт

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