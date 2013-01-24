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Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Машинка для стрижки Philips Super-Easy с 8 установками длины волос (от 1 до 21 мм) позволяет создать любой понравившийся образ. Просто выберите необходимую длину волос — и действуйте! Повторяющий контуры гребень обеспечит ровную и точную стрижку.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Комфорт
Система питания
Обслуживание