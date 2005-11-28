QC5050/00
Машинка для стрижки волос Super-Easy
8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Система питания
Аксессуары
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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