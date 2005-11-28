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  • Машинка для стрижки волос Super-Easy Машинка для стрижки волос Super-Easy Машинка для стрижки волос Super-Easy

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5050/00

    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед!

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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

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    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    Выберите длину, зафиксируйте - и вперед!

    • С повторяющим контуры лица гребнем
    8 установок длины до 21 мм

    8 установок длины до 21 мм

    Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

    Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

    Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

    Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

    Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.

    Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

    Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

    Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

    • Система питания

      Время работы
      • 35 минут
      • 50 минут
      Время зарядки
      • 8 часов
      • 12 часов
      Использование
      Проводной/беспроводной

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Парикмахерские инструменты
      Щетка для укладки и ножницы

    • Дизайн

      форма
      Эргономичная

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      8
      Диапазон настроек длины
      до 21  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 3  миллиметра
      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
      Да

    • Удобство использования

      Индикатор зарядки
      1 светодиод
      Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
      Да

    Badge-D2C

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