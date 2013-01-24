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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5050/00
Общая оценка / 5
  • Машинка для стрижки волос Super-Easy Машинка для стрижки волос Super-Easy Машинка для стрижки волос Super-Easy
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5050/00
    Общая оценка / 5

    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 490 руб.
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед! Узнать обо всех преимуществах

    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 490 руб.
    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос Super-Easy

    8 установок длины волос (от 1 до 21 мм) машинки для стрижки позволяют создать любую прическу — с дополнительной насадкой для создания очень коротких стрижек и эффекта трехдневной щетины. Просто выберите необходимую длину волос — и вперед! Узнать обо всех преимуществах

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      Машинка для стрижки волос Super-Easy

      Выберите длину, зафиксируйте - и вперед!

      • С повторяющим контуры лица гребнем
      8 установок длины до 21 мм

      8 установок длины до 21 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

      Гребень для короткой стрижки позволяет укорачивать волосы до 1,6 мм

      Специальный гребень для создания ультракоротких стрижек.

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41  мм
        Количество установок длины
        8
        Диапазон настроек длины
        до 21  мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 3  мм
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали

      • Удобство использования

        Индикатор зарядки
        1 светодиод
        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да

      • Система питания

        Время зарядки
        • 8 часов
        • 12 часов
        Время работы
        • 35 минут
        • 50 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной

      • Дизайн

        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Парикмахерские инструменты
        Щетка для укладки и ножницы

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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