Ключевые слова для поиска
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очень простая в использовании машинка для стрижки волос
Практически любую стрижку вы сможете сделать в домашних условиях с машинкой для стрижки волос Super-Easy. Благодаря 15 настройкам длины (1-41 мм), индикатору результата и фиксатору вы легко и быстро сделаете желаемую стрижку.
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Индикатор длины стрижки на передней панели машинки для стрижки волос отображает точную длину волос при данной настройке.
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Performance
Комфорт
Система питания
Обслуживание
Удобство использования