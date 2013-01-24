Очень простая в использовании машинка для стрижки волос

15 установок длины волос (от 1 до 41 мм) машинки для стрижки Super-Easy позволяют создать любую прическу. Просто выберите необходимую длину волос - и вперед! Теперь - с дополнительным гребнем для создания очень коротких стрижек и модного стиля "трехдневная щетина". Узнать обо всех преимуществах