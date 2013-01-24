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Максимальная точность, минимум усилий
Инновационная машинка для стрижки волос Philips сочетает в себе точность, мощность и новейшие технологии, что помогает достичь прекрасных результатов в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность, минимум усилий
Инновационная машинка для стрижки волос Philips сочетает в себе точность, мощность и новейшие технологии, что помогает достичь прекрасных результатов в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная точность, минимум усилий
Инновационная машинка для стрижки волос Philips сочетает в себе точность, мощность и новейшие технологии, что помогает достичь прекрасных результатов в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность, минимум усилий
Инновационная машинка для стрижки волос Philips сочетает в себе точность, мощность и новейшие технологии, что помогает достичь прекрасных результатов в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный дисплей отображает диапазон настроек длины, что упрощает выбор и настройку
Гребни 2D аккуратно повторяют контуры головы для обеспечения плавной, ровной и удобной стрижки.
Для дополнительного удобства дизайн закругленных краев лезвий и гребней на машинке Philips препятствует возникновению порезов.
Простой выбор и установка необходимой длины волос без необходимости смены насадок.
Машинку для стрижки волос Philips для тщательной очистки можно промывать под струей воды.
Для дополнительной свободы и удобства система Headgroom работает как от сети, так и от аккумулятора.
Индикатор мигает белым светом, указывая на выполнение зарядки аккумулятора, и непрерывно светится, когда аккумулятор полностью заряжен.
В чехле можно хранить прибор и аксессуары: расческу для укладки, ножницы и щеточку для чистки.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.
Смазка не требуется.
Литий-ионный аккумулятор полностью заряжается за 1 час и обеспечивает до 60 минут автономной работы.
2 гребня обеспечивают 40 установок длины в диапазоне от 3 до 40 с интервалом в 1 мм.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Дизайн
Аксессуары
Обслуживание