QC5380/15
Профессиональная мощность
Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волоски. Такой результат достигается за счет титановых лезвий, турборежима и мощного литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы.Узнать обо всех преимуществах
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Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто откройте головку и промойте под струей воды.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Высокоточный 1-мм гребень для очень коротких стрижек.
Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.
Два гребня обеспечивают установки длины от 1 до 21 мм с точным шагом 2 мм. Прибор можно использовать со специальным гребнем для коротких стрижек… или же вовсе без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Кнопка турборежима позволяет увеличить скорость стрижки для оптимальной стрижки даже самых жестких волос.
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 75 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому прибор готов к использованию в любое время.
Система питания
Аксессуары
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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