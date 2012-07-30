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  • Профессиональная мощность Профессиональная мощность Профессиональная мощность

    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    QC5380/15

    Профессиональная мощность

    Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волоски. Такой результат достигается за счет титановых лезвий, турборежима и мощного литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы.

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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

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    Профессиональная мощность

    • Титановые лезвия
    • 12 установок длины
    • 1ч. зарядки — 75 мин. автономной работы
    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

    Откидная головка для простой очистки под струей воды

    Откидная головка для простой очистки под струей воды

    Просто откройте головку и промойте под струей воды.

    Гребень точно повторяет контуры головы.

    Гребень точно повторяет контуры головы.

    Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

    Специальный 1-мм гребень для быстрой короткой стрижки

    Специальный 1-мм гребень для быстрой короткой стрижки

    Высокоточный 1-мм гребень для очень коротких стрижек.

    Отображение заряда аккумулятора

    Отображение заряда аккумулятора

    Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.

    12 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм

    12 фиксируемых установок длины от 0,5 мм до 21 мм

    Два гребня обеспечивают установки длины от 1 до 21 мм с точным шагом 2 мм. Прибор можно использовать со специальным гребнем для коротких стрижек… или же вовсе без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

    Кнопка турборежима для увеличения скорости стрижки

    Кнопка турборежима для увеличения скорости стрижки

    Кнопка турборежима позволяет увеличить скорость стрижки для оптимальной стрижки даже самых жестких волос.

    До 75 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

    До 75 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

    Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 75 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому прибор готов к использованию в любое время.

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      До 75 минут
      Время зарядки
      1 час
      Кнопка включения турборежима
      Да

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Дизайн

      Удобная ручка
      Боковые панели
      форма
      Эргономичная

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      12
      Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
      Да
      Диапазон настроек длины
      0,5—21  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм  миллиметра
      Материал режущего элемента
      Нержавеющая сталь с титановым покрытием

    • Удобство использования

      Дисплей
      Индикатор зарядки
      100 %-но моющийся прибор
      Очистка под струей воды
      Гребень для короткой стрижки 1 мм
      Да
      Профессиональный гребень 2D
      Да

    Badge-D2C

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