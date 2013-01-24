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Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах
Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто откройте головку и промойте под струей воды.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.
Цифровой дисплей отображает установку длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате стрижки. На дисплее также видно, нужно ли зарядить аккумулятор, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.
В комплект входит все, что нужно для профессиональной стрижки дома: гребень, ножницы, а также качественный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях можно выбрать 41 установку длины от 3 мм до 42 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
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