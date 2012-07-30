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  • Профессиональная точность Профессиональная точность Профессиональная точность

    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    QC5390/80

    Профессиональная точность

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат!

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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

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    Профессиональная точность

    • Титановые лезвия
    • 41 установка длины
    • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
    • Гребень, ножницы и чехол для хранения
    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

    Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

    Откидная головка для простой очистки под струей воды

    Откидная головка для простой очистки под струей воды

    Просто откройте головку и промойте под струей воды.

    Гребень точно повторяет контуры головы.

    Гребень точно повторяет контуры головы.

    Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

    Отображение заряда аккумулятора

    Отображение заряда аккумулятора

    Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.

    Цифровой дисплей отображает установку длины

    Цифровой дисплей отображает установку длины

    Цифровой дисплей отображает установку длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате стрижки. На дисплее также видно, нужно ли зарядить аккумулятор, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.

    В комплект входят ножницы, гребень и качественный чехол

    В комплект входят ножницы, гребень и качественный чехол

    В комплект входит все, что нужно для профессиональной стрижки дома: гребень, ножницы, а также качественный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами.

    41 установка длины от 0,5 до 42 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

    41 установка длины от 0,5 до 42 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

    Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях можно выбрать 41 установку длины от 3 мм до 42 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

    До 60 минут автономной работы после 1 часа быстрой зарядки.

    До 60 минут автономной работы после 1 часа быстрой зарядки.

    Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      до 60 минут
      Время зарядки
      1 час

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Качественный дорожный чехол для хранения
      ножницы и гребень

    • Дизайн

      Удобная ручка
      Боковые панели
      форма
      Эргономичная

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      41
      Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
      Да
      Диапазон настроек длины
      0,5—42  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      по 1  миллиметра
      Материал режущего элемента
      Нержавеющая сталь с титановым покрытием

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Цифровые установки длины
      • Индикатор зарядки
      100 %-но моющийся прибор
      Очистка под струей воды
      Профессиональный гребень 2D
      Да

    Badge-D2C

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