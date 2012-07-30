QC5390/80
Профессиональная точность
Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат!Узнать обо всех преимуществах
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Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Просто откройте головку и промойте под струей воды.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.
Цифровой дисплей отображает установку длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате стрижки. На дисплее также видно, нужно ли зарядить аккумулятор, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.
В комплект входит все, что нужно для профессиональной стрижки дома: гребень, ножницы, а также качественный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами.
Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях можно выбрать 41 установку длины от 3 мм до 42 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
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