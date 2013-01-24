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Hairclipper series 7000

Машинка для стрижки волос

QC5390/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Профессиональная точность Профессиональная точность Профессиональная точность
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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    QC5390/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Профессиональная точность

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    Профессиональная точность

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональная точность

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    Профессиональная точность

    Машинка для стрижки волос Philips оснащена цифровым дисплеем и позволяет выбрать больше установок длины, чем другие представленные на рынке модели, поэтому стрижка всегда будет максимально точной. Быстрая зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы. Всегда превосходный результат! Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональная точность

      • Титановые лезвия
      • 41 установка длины
      • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
      • Гребень, ножницы и чехол для хранения
      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Превосходное качество стрижки благодаря лезвиям с титановым покрытием

      Современные титановые лезвия обеспечат превосходное качество стрижки и долго останутся острыми

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Откидная головка для простой очистки под струей воды

      Откидная головка для простой очистки под струей воды

      Просто откройте головку и промойте под струей воды.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      Отображение заряда аккумулятора

      Отображение заряда аккумулятора

      Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.

      Цифровой дисплей отображает установку длины

      Цифровой дисплей отображает установку длины

      Цифровой дисплей отображает установку длины в миллиметрах, чтобы вы всегда были уверены в идеальном результате стрижки. На дисплее также видно, нужно ли зарядить аккумулятор, а значит, заряд никогда не кончится внезапно.

      В комплект входят ножницы, гребень и качественный чехол

      В комплект входят ножницы, гребень и качественный чехол

      В комплект входит все, что нужно для профессиональной стрижки дома: гребень, ножницы, а также качественный чехол для безопасного хранения машинки для стрижки волос вместе с аксессуарами.

      41 установка длины от 0,5 до 42 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

      41 установка длины от 0,5 до 42 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

      Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. На двух регулируемых гребнях можно выбрать 41 установку длины от 3 мм до 42 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

      До 60 минут автономной работы после 1 часа быстрой зарядки.

      До 60 минут автономной работы после 1 часа быстрой зарядки.

      Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Материал режущего элемента
        Нержавеющая сталь с титановым покрытием
        Ширина ножа
        41  мм
        Количество установок длины
        41
        Диапазон настроек длины
        0,5—42  мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 1  мм
        Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
        Да

      • Удобство использования

        100 %-но моющийся прибор
        Очистка под струей воды
        Профессиональные гребни 2D
        Да
        Дисплей
        • Цифровые установки длины
        • Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        до 60 минут

      • Дизайн

        Удобная ручка
        Боковые панели
        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Качественный футляр для хранения и транспортировки
        ножницы и гребень

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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