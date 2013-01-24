20 установок длины от 1 до 30 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Три регулируемых гребня обеспечивают установки длины от 1 до 30 мм: с шагом в 2 мм между каждой установкой основных гребней и 0,5 мм между каждой установкой узкого гребня. Прибор можно использовать без гребня для получения длины 0,5 мм.