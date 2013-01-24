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Машинка для стрижки волос

QC5530/15
Общая оценка / 5
  • Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках
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    Машинка для стрижки волос

    QC5530/15
    Общая оценка / 5

    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Уникальная головка машинки для стрижки волос Philips вращается на 180 °, повторяет каждый контур головы и гарантирует точное подравнивание волос. Пусть ваши волосы всегда выглядят безупречно! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Машинка для стрижки волос

    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Уникальная головка машинки для стрижки волос Philips вращается на 180 °, повторяет каждый контур головы и гарантирует точное подравнивание волос. Пусть ваши волосы всегда выглядят безупречно! Узнать обо всех преимуществах

    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Уникальная головка машинки для стрижки волос Philips вращается на 180 °, повторяет каждый контур головы и гарантирует точное подравнивание волос. Пусть ваши волосы всегда выглядят безупречно! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для стрижки волос

    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Уникальная головка машинки для стрижки волос Philips вращается на 180 °, повторяет каждый контур головы и гарантирует точное подравнивание волос. Пусть ваши волосы всегда выглядят безупречно! Узнать обо всех преимуществах

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      Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

      благодаря головке, которая вращается на 180°

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 20 установок длины
      • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
      • Прецизионный гребень д/коротких стрижек
      Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест

      Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест

      Это самое простое решение для самостоятельного подравнивания волос. Просто выберите нужный угол, и вы сможете без посторонней помощи постричь волосы на голове.

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      20 установок длины от 1 до 30 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

      Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Три регулируемых гребня обеспечивают установки длины от 1 до 30 мм: с шагом в 2 мм между каждой установкой основных гребней и 0,5 мм между каждой установкой узкого гребня. Прибор можно использовать без гребня для получения длины 0,5 мм.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      60 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

      Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Узкий гребень с пятью фиксируемыми установками длины — от 1 до 3 мм

      Дополнительный гребень обеспечивает установки длины от 1 до 3 мм с шагом 0,5 мм между каждой установкой.

      Компактный триммер для оформления деталей и создания безупречного стиля

      Идеально подходит для подравнивания волос на труднодоступных участках, таких как область висков, под носом или вокруг рта. Предназначен для тщательного безопасного подравнивания. Небольшой размер позволяет следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов.

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов.

      100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

      Для очистки машинки Philips ее достаточно промыть под струей воды.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        3 направляющих гребня
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Режущая система

        Тип гребня
        Гибкость головки
        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        18
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 2  миллиметра
        Диапазон настроек длины
        от 3 до 30  миллиметра
        Малый гребень (3—15 мм)
        Да
        Большой гребень (18—30 мм)
        Да

      • Дизайн

        форма
        Эргономичная

      • Удобство использования

        Кольцо регулировки
        Да
        Настраиваемые направляющие гребни
        Да
        Можно промывать под струей воды
        Да
        Дисплей
        Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        60 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной

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