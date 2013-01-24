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Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках
Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках
Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах
Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках
Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках
Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах
Это самый легкий способ подравнивания волос и бритья. Просто выберите нужный угол, и вы сможете без посторонней помощи постричь волосы на голове.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Два регулируемых гребня обеспечивают установки длины от 0 до 15 мм: с шагом в 2 мм между каждой установкой основного гребня и 0,5 мм между каждой установкой узкого гребня. Прибор можно использовать без гребня для получения длины 0,5 мм.
Теперь брить голову легко и удобно. Безупречно гладкое бритье без порезов.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.
Зеркальце обеспечивает легкое и удобное подравнивание и бритье затылочной области головы. Чехол предназначен для хранения машинки для стрижки волос и аксессуаров.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
Дополнительный гребень обеспечивает установки длины от 1 до 3 мм с шагом 0,5 мм между каждой установкой.
Идеально подходит для подравнивания волос на труднодоступных участках, таких как область висков, под носом или вокруг рта. Предназначен для тщательного безопасного подравнивания. Небольшой размер позволяет следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов.
Для очистки машинки Philips ее достаточно промыть под струей воды.
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