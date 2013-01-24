Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Машинка для стрижки волос

QC5550/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Машинка для стрижки волос

    QC5550/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках

    Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для стрижки волос

    Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках

    Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах

    Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках

    Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Машинка для стрижки волос

    Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках

    Машинка для стрижки волос — самый удобный способ подравнять или сбрить волосы на голове. Уникальные насадки, вращающиеся на 180 °, повторяют все контуры головы для точного подравнивания и гладкого бритья без рывков и порезов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все diy-clippers

      Самостоятельное бритье головы, даже на труднодоступных участках

      благодаря головке, которая вращается на 180°

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 14 установок длины
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Бритвенный аксессуар
      Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест

      Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест

      Это самый легкий способ подравнивания волос и бритья. Просто выберите нужный угол, и вы сможете без посторонней помощи постричь волосы на голове.

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      14 установок длины от 0 до 15 мм, которые легко выбрать и зафиксировать

      Просто поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Два регулируемых гребня обеспечивают установки длины от 0 до 15 мм: с шагом в 2 мм между каждой установкой основного гребня и 0,5 мм между каждой установкой узкого гребня. Прибор можно использовать без гребня для получения длины 0,5 мм.

      Бритвенный аксессуар для гладкого и точного бритья

      Теперь брить голову легко и удобно. Безупречно гладкое бритье без порезов.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

      В комплект входят зеркальце и чехол для хранения

      Зеркальце обеспечивает легкое и удобное подравнивание и бритье затылочной области головы. Чехол предназначен для хранения машинки для стрижки волос и аксессуаров.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      60 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

      Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Узкий гребень с пятью фиксируемыми установками длины — от 1 до 3 мм

      Дополнительный гребень обеспечивает установки длины от 1 до 3 мм с шагом 0,5 мм между каждой установкой.

      Узкий триммер для оформления деталей и создания безупречного стиля

      Идеально подходит для подравнивания волос на труднодоступных участках, таких как область висков, под носом или вокруг рта. Предназначен для тщательного безопасного подравнивания. Небольшой размер позволяет следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

      Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов.

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов.

      100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

      Для очистки машинки Philips ее достаточно промыть под струей воды.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        2 направляющих гребня
        Да
        Бритвенный аксессуар
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Зеркальце
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Бреющая система

        Тип гребня
        Гибкость головки
        Ширина ножа
        41  миллиметра
        Количество настроек длины
        11
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 2  миллиметра
        Диапазон настроек длины
        0—15  миллиметра
        Бритвенный аксессуар (0 мм)
        Да
        Прецизионный гребень (1—3 мм)
        Да
        Малый гребень (3—15 мм)
        Да

      • Дизайн

        форма
        Эргономичная

      • Удобство использования

        Кольцо регулировки
        Да
        Настраиваемые направляющие гребни
        Да
        Можно промывать под струей воды
        Да
        Дисплей
        Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        60 минут
        Использование
        Проводной/беспроводной

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии