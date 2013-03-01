13 установок длины от 0,5 до 15 мм, которые можно с легкостью зафиксировать.

Поверните расположенное под головкой машинки колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Два гребня обеспечивают установки длины от 1 до 15 мм с точным шагом 2 мм. Воспользуйтесь специальным прецизионным гребнем для коротких стрижек… или же используйте прибор без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.