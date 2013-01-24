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Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках
Уникальная головка, вращающаяся на 180 °, позволяет с легкостью подравнять волосы на труднодоступных участках. Всегда идеально ровная и аккуратная стрижка! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках
Уникальная головка, вращающаяся на 180 °, позволяет с легкостью подравнять волосы на труднодоступных участках. Всегда идеально ровная и аккуратная стрижка! Узнать обо всех преимуществах
Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках
Уникальная головка, вращающаяся на 180 °, позволяет с легкостью подравнять волосы на труднодоступных участках. Всегда идеально ровная и аккуратная стрижка! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках
Уникальная головка, вращающаяся на 180 °, позволяет с легкостью подравнять волосы на труднодоступных участках. Всегда идеально ровная и аккуратная стрижка! Узнать обо всех преимуществах
Вращающаяся головка позволяет полностью контролировать угол наклона машинки, наклонять и поворачивать гребень так, чтобы достать даже до самых труднодоступных мест.
Поверните расположенное под головкой машинки колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Два гребня обеспечивают установки длины от 1 до 15 мм с точным шагом 2 мм. Воспользуйтесь специальным прецизионным гребнем для коротких стрижек… или же используйте прибор без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Специальный прецизионный гребень для очень коротких причесок (установки длины от 0,5 до 3 мм с шагом 0,5 мм).
Для дополнительного удобства при подравнивании дизайн закругленных краев лезвий и гребней препятствует возникновению порезов.
Можно использовать автономно или подключить к розетке.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.
Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный аккумулятор NiMH обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит белым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.
Возможность промывать под струей воды обеспечивает тщательную очистку.
Мягкие прорезиненные поверхности позволяют крепко держать прибор в руке и лучше контролировать движения.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов.
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