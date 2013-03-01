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  • Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Headgroom Машинка для стрижки волос

    QC5570/15

    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    Уникальная головка, вращающаяся на 180 °, позволяет с легкостью подравнять волосы на труднодоступных участках. Всегда идеально ровная и аккуратная стрижка!

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    Headgroom Машинка для стрижки волос

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    Самостоятельная стрижка, даже на труднодоступных участках

    благодаря головке, которая вращается на 180°

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установок длины
    • 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
    • Прецизионный гребень д/коротких стрижек
    Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест.

    Вращающаяся на 180 градусов головка для труднодоступных мест.

    Вращающаяся головка позволяет полностью контролировать угол наклона машинки, наклонять и поворачивать гребень так, чтобы достать даже до самых труднодоступных мест.

    13 установок длины от 0,5 до 15 мм, которые можно с легкостью зафиксировать.

    13 установок длины от 0,5 до 15 мм, которые можно с легкостью зафиксировать.

    Поверните расположенное под головкой машинки колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Два гребня обеспечивают установки длины от 1 до 15 мм с точным шагом 2 мм. Воспользуйтесь специальным прецизионным гребнем для коротких стрижек… или же используйте прибор без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.

    Прецизионный гребень для коротких стрижек.

    Прецизионный гребень для коротких стрижек.

    Специальный прецизионный гребень для очень коротких причесок (установки длины от 0,5 до 3 мм с шагом 0,5 мм).

    Закругленные кончики и гребни предотвращают раздражение

    Закругленные кончики и гребни предотвращают раздражение

    Для дополнительного удобства при подравнивании дизайн закругленных краев лезвий и гребней препятствует возникновению порезов.

    Питание от сети и от аккумулятора

    Питание от сети и от аккумулятора

    Можно использовать автономно или подключить к розетке.

    Самозатачивающиеся лезвия

    Самозатачивающиеся лезвия

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.

    До 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

    До 60 минут автономной работы после 1 часа зарядки.

    Прибор можно использовать автономно или с подключением к электросети. Мощный аккумулятор NiMH обеспечивает до 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

    Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

    Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

    Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит белым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

    Полностью моющийся прибор для простоты очистки

    Полностью моющийся прибор для простоты очистки

    Возможность промывать под струей воды обеспечивает тщательную очистку.

    Прорезиненная ручка для максимальной точности движений

    Прорезиненная ручка для максимальной точности движений

    Мягкие прорезиненные поверхности позволяют крепко держать прибор в руке и лучше контролировать движения.

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжения разных стандартов.

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      до 60 минут
      Время зарядки
      1 час
      Использование
      Проводной/беспроводной

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Масло в комплекте
      Да

    • Дизайн

      форма
      Эргономичный дизайн

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      13
      Диапазон настроек длины
      0,5–15 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм  миллиметра
      Большой гребень
      3–15 мм
      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Прецизионный гребень
      1-3  миллиметра

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Да
      Дисплей
      Индикатор зарядки
      Настраиваемые направляющие гребни
      Да
      Можно промывать под струей воды
      Да

    Badge-D2C

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