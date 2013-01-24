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Профессиональная стрижка в домашних условиях
Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная стрижка в домашних условиях
Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональная стрижка в домашних условиях
Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональная стрижка в домашних условиях
Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах
Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.
Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 1 часа зарядки.
Уникальная трехмерная насадка, повторяющая контуры, следует каждому изгибу лица, позволяя быстро и легко достичь наилучших результатов.
Инновационна технология Diamond Like Carbon обеспечивает остроту режущего элемента надолго.
Многофункциональный дисплей отображает состояние аккумулятора, выбранную настройку длины в миллиметрах и состояние функции прореживания волос
Высококачественный чехол предназначен для хранения всех аксессуаров и их защиты от повреждения
Уникальные закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
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