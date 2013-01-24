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Hairclipper series 9000

Машинка для стрижки волос

QC5770/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Профессиональная стрижка в домашних условиях Профессиональная стрижка в домашних условиях Профессиональная стрижка в домашних условиях
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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    QC5770/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Профессиональная стрижка в домашних условиях

    Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    Профессиональная стрижка в домашних условиях

    Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональная стрижка в домашних условиях

    Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    Профессиональная стрижка в домашних условиях

    Эта машинка для стрижки волос от Philips гарантирует абсолютную точность благодаря настройкам длины в 1 мм и встроенному высокоточному триммеру. Трехмерная насадка, повторяющая контуры, обеспечивает комфортные ощущения на коже, а насадка для прореживания волос создает эффект естественности. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональная стрижка в домашних условиях

      благодаря точной настройке длины 1 мм и двустороннему триммеру

      • Premium
      • Двухсторонний режущий элемент
      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Питание от сети и от аккумулятора для Вашего удобства

      Для максимальной мощности и свободы движения питание триммера Philips может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Мощный литий-ионный аккумулятор для оптимального расхода электроэнергии

      Изделие оснащено мощным литий-ионный аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющей использовать изделие 50 минут после 1 часа зарядки.

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Уникальная трехмерная насадка, повторяющая контуры, следует каждому изгибу лица, позволяя быстро и легко достичь наилучших результатов.

      Технология Diamond Like Carbon обеспечивает остроту надолго

      Инновационна технология Diamond Like Carbon обеспечивает остроту режущего элемента надолго.

      Многофункциональный дисплей для полного контроля над процессом

      Многофункциональный дисплей отображает состояние аккумулятора, выбранную настройку длины в миллиметрах и состояние функции прореживания волос

      Чехол для хранения обеспечивает защиту всех элементов

      Высококачественный чехол предназначен для хранения всех аксессуаров и их защиты от повреждения

      Безопасные для кожи лезвия и гребни предотвращают порезы

      Уникальные закругленные лезвия и гребни предотвращают возникновение порезов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41/15  миллиметра
        Количество установок длины
        38
        Диапазон настроек длины
        до 42  миллиметра
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 1  миллиметра
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        С закругленными концами
        Никаких порезов!

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании — смазка не нужна
        Да

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        60 минут

      • Дизайн

        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Гребень для волос
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Гребень для прореживания волос
        Да

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