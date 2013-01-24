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Ручка универсального стайлера

QG1092/01
Общая оценка / 5
  • Основная деталь универсального стайлера Основная деталь универсального стайлера Основная деталь универсального стайлера
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    Ручка универсального стайлера

    QG1092/01
    Общая оценка / 5

    Основная деталь универсального стайлера

    Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Ручка универсального стайлера

    Основная деталь универсального стайлера

    Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!

    Основная деталь универсального стайлера

    Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Ручка универсального стайлера

    Основная деталь универсального стайлера

    Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!

    Основная деталь универсального стайлера

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • QG3190/00
      • QG3190/01
      Подходит для:
      QG3190/30

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