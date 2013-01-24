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Основная деталь универсального стайлера
Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Основная деталь универсального стайлера
Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!
Основная деталь универсального стайлера
Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Основная деталь универсального стайлера
Широкий выбор аксессуаров для бритья и ухода за волосами, которые с легкостью крепятся на удобную ручку. Неотъемлемая часть универсального стайлера от Philips!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь