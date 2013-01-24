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Создай свой стиль
Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создай свой стиль
Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Создай свой стиль
Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создай свой стиль
Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах
Полноразмерный (32 мм) триммер Philips для бороды и щетины с 12 регулируемыми установками длины от 0,5 мм до 10 мм позволит с легкостью выбрать нужную настройку. Поверните колесико для фиксации нужной установки длины. Надежный и безопасный для кожи металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точное и ровное подравнивание.
Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.
Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.
Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 4 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.
Подходит для сухого и влажного бритья и подравнивания. Чтобы очистить устройство, просто промойте его под струей воды.
Складная подставка для зарядки занимает очень мало места, чтобы вы могли заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит голубым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
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