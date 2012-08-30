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    StyleShaver водонепроницаемый стайлер и бритва

    QS6140/32

    Создай свой стиль

    Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье.

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    StyleShaver водонепроницаемый стайлер и бритва

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    Создай свой стиль

    Стайлинг, подравнивание и бритье — все функции в одном устройстве

    • Pro
    Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

    Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

    Полноразмерный (32 мм) триммер Philips для бороды и щетины с 12 регулируемыми установками длины от 0,5 мм до 10 мм позволит с легкостью выбрать нужную настройку. Поверните колесико для фиксации нужной установки длины. Надежный и безопасный для кожи металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точное и ровное подравнивание.

    Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

    Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

    Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

    Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

    Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

    Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.

    Зарядка аккумулятора в течение 4 часов обеспечивает 50 минут автономной работы устройства.

    Зарядка аккумулятора в течение 4 часов обеспечивает 50 минут автономной работы устройства.

    Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 4 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.

    100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

    100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

    Подходит для сухого и влажного бритья и подравнивания. Чтобы очистить устройство, просто промойте его под струей воды.

    Складная подставка для зарядки и хранения

    Складная подставка для зарядки и хранения

    Складная подставка для зарядки занимает очень мало места, чтобы вы могли заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

    Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

    Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

    Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит голубым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

    Безопасные и высококачественные лезвия триммера

    Безопасные и высококачественные лезвия триммера

    Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

    • Создайте свой стиль

      Стили
      • Проработка деталей
      • Короткая борода
      • Щетина
      • Длинная борода
      • Усы

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      50 минут
      Время зарядки
      • Быстрая зарядка
      • 4 часа

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Дизайн

      Ручка
      Прорезиненная рукоятка
      Цвет
      Лакированный металлик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Количество установок длины
      12
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,5 мм  миллиметра
      Тип гребня
      • Щетина
      • Борода
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки
      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Точные настройки длины
      Да
      LED-индикатор
      Уровень заряда аккумулятора

    Badge-D2C

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