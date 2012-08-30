QS6140/32
Создай свой стиль
Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Полноразмерный (32 мм) триммер Philips для бороды и щетины с 12 регулируемыми установками длины от 0,5 мм до 10 мм позволит с легкостью выбрать нужную настройку. Поверните колесико для фиксации нужной установки длины. Надежный и безопасный для кожи металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точное и ровное подравнивание.
Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.
Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.
Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 4 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.
Подходит для сухого и влажного бритья и подравнивания. Чтобы очистить устройство, просто промойте его под струей воды.
Складная подставка для зарядки занимает очень мало места, чтобы вы могли заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит голубым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.
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