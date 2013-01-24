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StyleShaver

водонепроницаемый стайлер и бритва

QS6140/32
Общая оценка / 5
1 награда
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    StyleShaver водонепроницаемый стайлер и бритва

    QS6140/32
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Создай свой стиль

    Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    StyleShaver водонепроницаемый стайлер и бритва

    Создай свой стиль

    Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Создай свой стиль

    Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    StyleShaver водонепроницаемый стайлер и бритва

    Создай свой стиль

    Создайте желаемый стиль с помощью устройства Styleshaver. Двусторонний электрический триммер для бороды и стайлер помогут создать любой образ независимо от жесткости щетины, будь то стильная борода, эффект трехдневной щетины или просто гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Стайлинг, подравнивание и бритье — все функции в одном устройстве

      • Pro
      Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

      Триммер для бороды с 12 установками длины — от 0,5 до 10 мм

      Полноразмерный (32 мм) триммер Philips для бороды и щетины с 12 регулируемыми установками длины от 0,5 мм до 10 мм позволит с легкостью выбрать нужную настройку. Поверните колесико для фиксации нужной установки длины. Надежный и безопасный для кожи металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точное и ровное подравнивание.

      Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

      Двусторонний триммер: 32 и 15 мм для идеальной точности

      Под съемным регулируемым гребнем имеется двусторонний компактный триммер. Одна сторона триммера (32 мм) предназначена для качественного подравнивания. С другой стороны имеется 15-мм компактный триммер, который идеально подойдет для обработки небольших участков, например, под носом или вокруг рта. Триммер предназначен для тщательного безопасного подравнивания; небольшой размер и наклонная конструкция позволяют следить за получаемым результатом — для тонких линий и проработанных деталей.

      Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

      Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волоски

      Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.

      Зарядка аккумулятора в течение 4 часов обеспечивает 50 минут автономной работы устройства.

      Зарядка аккумулятора в течение 4 часов обеспечивает 50 минут автономной работы устройства.

      Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 50 минут работы после зарядки в течение 4 часов. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы прибора, поэтому он готов к использованию в любое время.

      100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

      100%-но водонепроницаемый прибор для простоты очистки

      Подходит для сухого и влажного бритья и подравнивания. Чтобы очистить устройство, просто промойте его под струей воды.

      Складная подставка для зарядки и хранения

      Складная подставка для зарядки и хранения

      Складная подставка для зарядки занимает очень мало места, чтобы вы могли заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит голубым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Безопасные и высококачественные лезвия триммера

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края и гребни предотвращают раздражение кожи.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Создайте свой стиль

        Стили
        • Проработка деталей
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Длинная борода
        • Усы

      • Режущая система

        Тип гребня
        • Щетина
        • Борода
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,5 мм  мм
        Количество установок длины
        12

      • Дизайн

        цвет
        Лакированный металлик
        Ручка
        Прорезиненная рукоятка

      • Удобство использования

        Безопасные настройки длины
        Да
        Использование на сухой и влажной коже
        100%-ая водонепроницаемость — простота использования и очистки
        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        LED-индикатор
        Уровень заряда аккумулятора

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        • Быстрая зарядка
        • 4 часа
        Время работы
        50 минут

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