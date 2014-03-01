Металлический триммер (32 мм и 15 мм) для точного подравнивания

Под регулируемым гребнем расположен двусторонний триммер с полностью металлическим корпусом. Выберите сторону 32 мм для быстрого стайлинга или сторону 15 мм для точного подравнивания на труднодоступных участках. Закругленные края обеспечивают мягкий контакт с кожей. Режущие блоки малого размера гарантируют гладкое бритье и идеальный результат даже на труднодоступных участках, например под носом или вокруг рта.