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    StyleShaver Водонепроницаемая бритва и стайлер

    QS6141/32

    Создайте собственный стиль

    Создай свой стиль с помощью Philips StyleShaver. Этот двусторонний стайлер для бороды и бритва помогут легко создать любой образ — эффект трехдневной щетины, стильную бороду или просто чистое бритье.

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    StyleShaver Водонепроницаемая бритва и стайлер

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    Создайте собственный стиль

    Бритье, подравнивание и стайлинг — создайте свой стиль

    • с шагом 0,5 мм
    • Двусторонний триммер
    • 75 минут работы после 4 часов зарядки
    • Бритва с двойной сеткой
    Триммер для бороды и щетины: 12 установок длины от 0,5 до 10 мм

    Триммер для бороды и щетины: 12 установок длины от 0,5 до 10 мм

    Триммер с полностью металлическим корпусом (32 мм) и гребень с 12 регулируемыми настройками позволят с легкостью выбрать нужную длину бороды при помощи колесика. Надежный и безопасный металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точный и ровный стайлинг.

    Новая бритва с сеткой: бритье на 20 % быстрее

    Новая бритва с сеткой: бритье на 20 % быстрее

    Новая бритва с двойной сеткой позволяет с легкостью создавать свой неповторимый стиль. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волоски, а две "плавающие" сетки обеспечивают идеально гладкое бритье.

    Металлический триммер (32 мм и 15 мм) для точного подравнивания

    Металлический триммер (32 мм и 15 мм) для точного подравнивания

    Под регулируемым гребнем расположен двусторонний триммер с полностью металлическим корпусом. Выберите сторону 32 мм для быстрого стайлинга или сторону 15 мм для точного подравнивания на труднодоступных участках. Закругленные края обеспечивают мягкий контакт с кожей. Режущие блоки малого размера гарантируют гладкое бритье и идеальный результат даже на труднодоступных участках, например под носом или вокруг рта.

    Подходит для сухого и влажного бритья

    Подходит для сухого и влажного бритья

    Для дополнительной защиты кожи и достижения оптимальных результатов бритья используйте прибор с гелем или пеной для бритья. Вы также можете выбрать бритье на сухой коже. Чтобы очистить прибор, просто промойте его под струей воды.

    75 минут автономной работы после зарядки в течение 4 часов

    75 минут автономной работы после зарядки в течение 4 часов

    От литий-ионного аккумулятора устройство может работать в автономном режиме до 75 минут, при этом зарядка занимает всего 4 часа.

    Удобно выбирать и устанавливать настройки длины

    Удобно выбирать и устанавливать настройки длины

    Регулировочное колесико позволяет быстро установить одну из 12 установок длины на гребне с шагом 0,5 мм. Вы с легкостью добьетесь нужного результата, будь то эффект легкой или трехдневной щетины. А для тех, кто носит бороду, предусмотрены различные настройки длины с шагом 1 мм.

    Отображение заряда аккумулятора

    Отображение заряда аккумулятора

    Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.

    Складная подставка для удобной зарядки и хранения

    Складная подставка для удобной зарядки и хранения

    Складное зарядное устройство не займет много места ни дома, ни в дорожной сумке.

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

    Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов и не требуют смазки.

    Острые лезвия триммера лучше срезают волоски

    Острые лезвия триммера лучше срезают волоски

    Триммер с полностью металлическим корпусом имеет более острые лезвия, что гарантирует еще большую эффективность. Триммер для точного подравнивания создан специально для обработки труднодоступных участков.

    Гребень для бороды обеспечивает идеальное подравнивание

    Форма гребня для бороды позволяет лучше контролировать движения для идеально ровного подравнивания.

    • Высокая точность

      Установки длины
      12 установок длины от 0,5 мм до 10 мм

    • Категоризация PC

      Уход за волосами для мужчин
      Styleshaver

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн

      Цвет
      Серебристо-оранжевый
      Отделка
      Надежность

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменная сетка
      Заменяйте один раз в год (QS6101)

    • Удобство использования

      Дисплей
      Индикатор заряда аккумулятора
      Очистка
      Можно промывать под водой
      При работе
      • Аккумулятор
      • Питание от аккумулятора
      Время работы от аккумулятора
      4 часа зарядки обеспечивают 75 минут работы

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка

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