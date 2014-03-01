Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Защитная крышка
QS6141/32
Создайте собственный стиль
Создай свой стиль с помощью Philips StyleShaver. Этот двусторонний стайлер для бороды и бритва помогут легко создать любой образ — эффект трехдневной щетины, стильную бороду или просто чистое бритье.Узнать обо всех преимуществах
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Триммер с полностью металлическим корпусом (32 мм) и гребень с 12 регулируемыми настройками позволят с легкостью выбрать нужную длину бороды при помощи колесика. Надежный и безопасный металлический триммер с закругленными краями обеспечивает точный и ровный стайлинг.
Новая бритва с двойной сеткой позволяет с легкостью создавать свой неповторимый стиль. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волоски, а две "плавающие" сетки обеспечивают идеально гладкое бритье.
Под регулируемым гребнем расположен двусторонний триммер с полностью металлическим корпусом. Выберите сторону 32 мм для быстрого стайлинга или сторону 15 мм для точного подравнивания на труднодоступных участках. Закругленные края обеспечивают мягкий контакт с кожей. Режущие блоки малого размера гарантируют гладкое бритье и идеальный результат даже на труднодоступных участках, например под носом или вокруг рта.
Для дополнительной защиты кожи и достижения оптимальных результатов бритья используйте прибор с гелем или пеной для бритья. Вы также можете выбрать бритье на сухой коже. Чтобы очистить прибор, просто промойте его под струей воды.
От литий-ионного аккумулятора устройство может работать в автономном режиме до 75 минут, при этом зарядка занимает всего 4 часа.
Регулировочное колесико позволяет быстро установить одну из 12 установок длины на гребне с шагом 0,5 мм. Вы с легкостью добьетесь нужного результата, будь то эффект легкой или трехдневной щетины. А для тех, кто носит бороду, предусмотрены различные настройки длины с шагом 1 мм.
Горящий индикатор указывает на полный заряд аккумулятора, а мигающий говорит о том, что заряда хватит примерно на 10 минут.
Складное зарядное устройство не займет много места ни дома, ни в дорожной сумке.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов и не требуют смазки.
Триммер с полностью металлическим корпусом имеет более острые лезвия, что гарантирует еще большую эффективность. Триммер для точного подравнивания создан специально для обработки труднодоступных участков.
Форма гребня для бороды позволяет лучше контролировать движения для идеально ровного подравнивания.
Высокая точность
Категоризация PC
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
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