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arcitec

Электробритва

RQ1050
Общая оценка / 5
1 награда
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире! Лучшая бритва от номера 1 в мире!
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    arcitec Электробритва

    RQ1050
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Электробритва Philips arcitec RQ1050 разработана для мужчин, которые привыкли к самому лучшему: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    arcitec Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Электробритва Philips arcitec RQ1050 разработана для мужчин, которые привыкли к самому лучшему: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Электробритва Philips arcitec RQ1050 разработана для мужчин, которые привыкли к самому лучшему: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    arcitec Электробритва

    Лучшая бритва от номера 1 в мире!

    Электробритва Philips arcitec RQ1050 разработана для мужчин, которые привыкли к самому лучшему: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее.

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      Лучшая бритва от номера 1 в мире!

      Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Прецизионный трубчатый триммер

      Прецизионный трубчатый триммер

      Запатентованная технология трубчатого триммера обеспечивает высокую точность и свободу движений. Идеально подходит для подравнивания контура и стрижки висков и усов.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Бритвенные головки Triple Track
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut
        Гибкость головки
        • Гибкая поворачивающаяся головка
        • Плавающий бритвенный блок
        Укладка
        Компактный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        21 день
        Очистка
        • Возможность влажной чистки
        • Индикация очистки

      • Аксессуары

        Подставка
        Power pod
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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