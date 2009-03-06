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arcitec

Электробритва

RQ1062
Общая оценка / 5
1 награда
  • Идеально чистое бритье, даже на сложных участках Идеально чистое бритье, даже на сложных участках Идеально чистое бритье, даже на сложных участках
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    arcitec Электробритва

    RQ1062
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

    Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    arcitec Электробритва

    Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

    Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

    Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    arcitec Электробритва

    Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

    Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на сложных участках

      • Скрытый дисплей
      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

      Высокотехнологичный дизайн

      Высокотехнологичный дизайн

      Инновационный дизайн обеспечивает удобство использования для идеального бритья.

      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Прецизионный трубчатый триммер

      Прецизионный трубчатый триммер

      Запатентованная технология трубчатого триммера обеспечивает высокую точность и свободу движений. Идеально подходит для подравнивания контура и стрижки висков и усов.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Бритвенные головки Triple Track
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Гибкая поворачивающаяся головка
        • Плавающий бритвенный блок
        Укладка
        Высокоточный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        21 день
        Очистка
        • Возможность влажной чистки
        • Индикация очистки

      • Дизайн

        Отделка
        Зеркальный дисплей

      • Аксессуары

        Подставка
        Power pod
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитная крышка

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