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Shaver series 9000 SensoTouch

Электробритва для сухого/влажного бритья

RQ1290/23
Общая оценка / 5
2 награды
  • Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья
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    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    RQ1290/23
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1290, наша самая совершенная бритва на настоящий момент, обеспечивает непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет все контуры вашего лица и сбривает все волоски всего за несколько движений с помощью головок UltraTrack. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1290, наша самая совершенная бритва на настоящий момент, обеспечивает непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет все контуры вашего лица и сбривает все волоски всего за несколько движений с помощью головок UltraTrack. Узнать обо всех преимуществах

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1290, наша самая совершенная бритва на настоящий момент, обеспечивает непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет все контуры вашего лица и сбривает все волоски всего за несколько движений с помощью головок UltraTrack. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1290, наша самая совершенная бритва на настоящий момент, обеспечивает непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет все контуры вашего лица и сбривает все волоски всего за несколько движений с помощью головок UltraTrack. Узнать обо всех преимуществах

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      Исключительное впечатление от бритья

      с системой GyroFleX 3D

      • UltraTrack и GyroFlex 3D
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Компактный триммер
      • Система очистки Jet Clean
      Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

      Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

      Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

      Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

      Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

      Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Бритвы с системой Super Lift&Cut

      Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

      Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

      Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

      Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.

      Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

      Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

      Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также и заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

      Компактный триммер, защищающий кожу

      Компактный триммер, защищающий кожу

      Уникальный компактный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Система GyroFlex 3D, повторяющая контуры лица
        Бритвенная система
        • Бритвенные головки UltraTrack
        • Бритвенные головки Speed XL
        • Система DualPrecision
        • Система Super Lift & Cut
        Укладка
        Компактный триммер, защищающий кожу
        SkinComfort
        SkinGlide

      • Удобство использования

        Зарядка
        • 1 час
        • Перезарядка
        • Беспроводные
        • Быстрая зарядка
        Время работы бритвы
        До 20 дней
        Дисплей
        • Управление через сенсорный экран
        • Цифровой индикатор аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        Использование на сухой и влажной коже
        • Использование на влажной и сухой коже
        • Jet Clean
        Очистка
        Возможность влажной чистки
        Jet Clean+
        • 3 режима очистки
        • Автоматический
        • Очистка, смазка и зарядка
        • Интенсивный
        • Низкое энергопотребление

      • Дизайн

        Ручка
        • Тонкая ручка
        • Удобная ручка
        • Захват, исключающий выскальзывание
        Отделка
        • Металлический корпус
        • Светодиодный дисплей
        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Подставка
        Зарядное устройство
        Чехол
        Роскошный футляр
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок
        Jet Clean+
        • 3 режима очистки
        • Автоматический
        • Интенсивный
        • Низкое энергопотребление

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        60  мин
        Автопереключение напряжения
        100—240  В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,15  Вт
        Максимальное энергопотребление
        5,4  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Jet Clean+
      • Зарядное устройство
      • Щеточка для чистки
      • Шнур питания
      • Защитная крышка
      • Чистящая жидкость
      • Роскошный футляр

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