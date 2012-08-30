Другие продукты в комплекте
- Щеточка для чистки
- Jet Clean+
- Шнур питания
- Зарядное устройство
- Роскошный футляр
- Защитная крышка
- Чистящая жидкость
RQ1295/23
Исключительное впечатление от бритья
Philips SensoTouch 3D RQ1295CC — наша самая совершенная на сегодняшний день бритва, которая обеспечивает непревзойденное качество бритья. Благодаря системе GyroFlex 3D бритва повторяет контуры лица, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.Узнать обо всех преимуществах
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Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также и заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.
Уникальный компактный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.
Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: любое подравнивание от трехдневной щетины 0,5 мм до 5-мм бороды; закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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