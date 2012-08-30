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  • Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья

    Shaver series 9000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

    RQ1295/23

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1295CC — наша самая совершенная на сегодняшний день бритва, которая обеспечивает непревзойденное качество бритья. Благодаря системе GyroFlex 3D бритва повторяет контуры лица, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.

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    Shaver series 9000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

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    Исключительное впечатление от бритья

    с системой GyroFleX 3D

    • UltraTrack и GyroFlex 3D
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Система очистки Jet Clean
    Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также и заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Уникальный компактный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: любое подравнивание от трехдневной щетины 0,5 мм до 5-мм бороды; закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Чехол
      Роскошный футляр
      Подставка
      Складное зарядное устройство
      Съемная насадка-стайлер
      Да
      Роскошный чехол для путешествий
      Да
      Система очистки Jet Clean
      Да
      Jet Clean+
      • 3 режима очистки
      • Автоматический
      • Интенсивный
      • Низкое энергопотребление

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Время работы
      60  мин
      Автопереключение напряжения
      100—240  В
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Отделка
      • Металлический корпус
      • Светодиодный дисплей
      Цвет
      Черный
      Ручка
      • Тонкая ручка
      • Удобная ручка
      • Захват, исключающий выскальзывание

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12

    • Качество бритья

      SkinComfort
      SkinGlide
      Бритвенная система
      • Бритвенные головки UltraTrack
      • Бритвенные головки Speed XL
      • Система Super Lift & Cut
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 3D, повторяющая контуры лица
      Стайлинг
      Насадка-стайлер для бороды

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Управление через сенсорный экран
      • Цифровой индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Сухое и влажное бритье
      • Влажное и сухое бритье
      • Jet Clean
      Зарядка
      • 1 час
      • Перезарядка
      • Беспроводные
      • Быстрая зарядка
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Время работы бритвы
      До 20 дней
      Jet Clean+
      • 3 режима очистки
      • Автоматический
      • Очистка, смазка и зарядка
      • Интенсивный
      • Низкое энергопотребление

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки
    • Jet Clean+
    • Шнур питания
    • Зарядное устройство
    • Роскошный футляр
    • Защитная крышка
    • Чистящая жидкость

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