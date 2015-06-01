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  • Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold
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    Shaver series 9000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

    RQ1297/23

    Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold

    Насладитесь непревзойденным качеством бритья благодаря уникальной бритве SensoTouch 3D RQ1297/23 с покрытием из золота в 24 карата! Система GyroFlex 3D повторяет все контуры лица, а головки UltraTrack тщательно сбривают волоски.

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    Shaver series 9000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

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    Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold

    с системой GyroFleX 3D

    • UltraTrack и GyroFlex 3D
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Триммер и стайлер
    • Jet Clean+
    Великолепная бритва ручной работы с золотым покрытием

    Великолепная бритва ручной работы с золотым покрытием

    Бритва SensoTouch 3D Gold Edition выпущена в честь продажи 10-миллионной бритвы SensoTouch. Ограниченная серия изготавливается вручную и покрывается золотом в 24 карата. Непревзойденное качество бритья и роскошное оформление.

    Ограниченная серия SensoTouch 3D: золотое покрытие 24 карата (сертифицировано)

    Ограниченная серия SensoTouch 3D: золотое покрытие 24 карата (сертифицировано)

    Philips SensoTouch 3D Gold Edition обеспечивает непревзойденное качество бритья. Philips подтверждает подлинность продукта и гарантирует, что ручка бритвы SensoTouch 3D покрыта золотом в 24 карата. Ограниченная серия производится в Нидерландах и проходит строгий контроль качества.

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

    Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение AquaTec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Бритвы SensoTouch оснащены системой Super Lift&Cut

    Бритвы SensoTouch оснащены системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: от трехдневной щетины 0,5 мм до короткой бороды 5 мм. Закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.

    Система JetClean+ очищает и смазывает бритву, а также заряжает аккумулятор

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

    • Аксессуары

      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Подставка
      Складное зарядное устройство
      Чехол
      Роскошный футляр
      Съемная насадка-стайлер
      Да
      Jet Clean+
      • 3 режима очистки
      • Автоматический
      • Интенсивный
      • Низкое энергопотребление

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,25  Вт
      Время работы
      60  мин
      Автопереключение напряжения
      100—240  В
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Отделка
      • Бритва с покрытием из золота в 24 карата
      • Светодиодный дисплей
      Ручка
      • Тонкая ручка
      • Удобная ручка
      • Захват, исключающий выскальзывание
      Цвет
      Золотой

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12

    • Качество бритья

      SkinComfort
      SkinGlide
      Бритвенная система
      • Бритвенные головки UltraTrack
      • Бритвенные головки Speed XL
      • Система Super Lift & Cut
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 3D, повторяющая контуры лица
      Стайлинг
      Насадка-стайлер для бороды

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Управление через сенсорный экран
      • Цифровой индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Сухое и влажное бритье
      • Влажное и сухое бритье
      • Jet Clean
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Зарядка
      • 1 час
      • Перезарядка
      • Быстрая зарядка
      • Питание от сети и от аккумулятора
      Время работы бритвы
      До 20 дней
      Jet Clean+
      • 3 режима очистки
      • Автоматический
      • Очистка, смазка и зарядка
      • Интенсивный
      • Низкое энергопотребление

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Jet Clean+
    • Зарядное устройство
    • Шнур питания
    • Чистящая жидкость
    • Защитная крышка
    • Щеточка для чистки
    • Роскошный футляр

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