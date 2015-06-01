Другие продукты в комплекте
- Jet Clean+
- Зарядное устройство
- Шнур питания
- Чистящая жидкость
- Защитная крышка
- Щеточка для чистки
- Роскошный футляр
RQ1297/23
Непревзойденное качество бритья благодаря SensoTouch 3D Gold
Насладитесь непревзойденным качеством бритья благодаря уникальной бритве SensoTouch 3D RQ1297/23 с покрытием из золота в 24 карата! Система GyroFlex 3D повторяет все контуры лица, а головки UltraTrack тщательно сбривают волоски.Узнать обо всех преимуществах
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Бритва SensoTouch 3D Gold Edition выпущена в честь продажи 10-миллионной бритвы SensoTouch. Ограниченная серия изготавливается вручную и покрывается золотом в 24 карата. Непревзойденное качество бритья и роскошное оформление.
Philips SensoTouch 3D Gold Edition обеспечивает непревзойденное качество бритья. Philips подтверждает подлинность продукта и гарантирует, что ручка бритвы SensoTouch 3D покрыта золотом в 24 карата. Ограниченная серия производится в Нидерландах и проходит строгий контроль качества.
Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.
Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.
Уплотнение AquaTec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Безопасная насадка-стайлер для бороды позволяет создавать самые разнообразные стили: от трехдневной щетины 0,5 мм до короткой бороды 5 мм. Закругленные края и регулируемый гребень предотвращают раздражение кожи.
Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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