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Shaver series 5000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5466/18
Общая оценка / 5
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт Быстрое бритье, гладкость и комфорт Быстрое бритье, гладкость и комфорт
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    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5466/18
    Общая оценка / 5

    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Быстрое бритье, гладкость и комфорт

    Бритва Philips серии 5000 дарит комфортное бритье в любое время дня. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить бритву всего за несколько секунд. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое бритье, гладкость и комфорт

      • Лезвия ComfortTech
      • Подвижные головки 360°
      • Улучшенный дисплей
      • Высокоточный триммер SmartClick
      Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

      Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

      Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.

      Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

      Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

      Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

      Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

      Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

      До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 50 минут автономной работы за 1 полную зарядку устройства.

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

      Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

      Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

      На интуитивном дисплее отображается вся необходимая информация для полноценного использования всех возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены бритвенных головок, индикатор дорожной блокировки

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка-триммер
        Да
        Мягкий чехол
        Да

      • Удобство использования

        Очистка
        • Можно промывать под водой
        • Открытие одним касанием
        Дисплей
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Светодиодный дисплей
        • Дорожная блокировка
        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье

      • Питание

        Зарядка
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        • 1 час для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Время работы
        50 минут
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,04  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки SH30
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

      • Дизайн

        Ручка
        Прорезиненная рукоятка
        Цвет
        Синий
        Бритвенные головки
        Круглой формы

      • Качество бритья

        Повторение контуров
        Подвижные головки 360-D
        Бритвенная система
        Лезвия ComfortTech

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