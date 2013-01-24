Одно устройство — любой образ

Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах