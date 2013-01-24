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Click & Style

бритье и уход за телом

S728/17
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    Click & Style бритье и уход за телом

    S728/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Click & Style бритье и уход за телом

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Одно устройство — любой образ

      • Комплект "2 в 1"
      • 40 минут работы после 1 часа зарядки
      • Система лезвий ComfortCut
      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Благодаря системе насадок SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву или триммер для тела. Для завершения образа просто установите нужную насадку на ручку. 

      Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

      Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

      Чтобы воспользоваться бритвой или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья волос на лице используйте бритву. Хотите выглядеть безупречно? Тогда триммер для тела станет для вас идеальным решением. Одно устройство — любой образ.

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом

      Чистое и безопасное бритье

      Чистое и безопасное бритье

      Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов и раздражения. Бритвенные головки двигаются в трех направлениях, повторяя контуры лица.

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Закругленные гребни и запатентованные закругленные кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми

      Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.

      40 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      40 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      До 40 минут автономной работы после всего 1 часа зарядки.

      Индикация уровня заряда (низкий/полный уровень, выполнение зарядки)

      Индикация уровня заряда (низкий/полный уровень, выполнение зарядки)

      Индикатор заряда показывает состояние аккумулятора: разряжен, заряжается или полностью заряжен.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut

      • Аксессуары

        SmartClick
        Триммер для тела
        Обслуживание
        Защитный колпачок
        Использование
        Гребень триммера для тела

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        • Захват, исключающий выскальзывание
        • Удобный захват

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
        Время работы
        До 40 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

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