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Click & Style

бритье, стайлинг и уход за телом

S738/17
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    Click & Style бритье, стайлинг и уход за телом

    S738/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Click & Style бритье, стайлинг и уход за телом

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Одно устройство — любой образ

      • Комплект "3 в 1"
      • 40 минут работы после 1 часа зарядки
      • Система лезвий ComfortCut
      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку. 

      Выберите одну из 3 съемных насадок и создайте свой образ

      Выберите одну из 3 съемных насадок и создайте свой образ

      Чтобы воспользоваться бритвой, триммером для бороды или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья волос на лице используйте бритву. Для создания идеально ровной щетины используйте триммер. Хотите выглядеть безупречно? Тогда триммер для тела станет для вас идеальным решением. Одно устройство — любой образ.

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом

      Чистое и безопасное бритье

      Чистое и безопасное бритье

      Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов и раздражения. Бритвенные головки двигаются в трех направлениях, повторяя контуры лица.

      Простое решение для точного подравнивания и стайлинга бороды

      Простое решение для точного подравнивания и стайлинга бороды

      Экспериментируя, вы можете создать любой образ: моделируйте идеально ровную щетину, аккуратную бороду или усы. Для очистки просто промойте насадку под струей воды.

      Выберите оптимальную установку длины

      Выберите оптимальную установку длины

      5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Закругленные гребни и запатентованные закругленные кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми

      Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.

      40 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      40 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      До 40 минут автономной работы после всего 1 часа зарядки.

      Индикация уровня заряда (низкий/полный уровень, выполнение зарядки)

      Индикация уровня заряда (низкий/полный уровень, выполнение зарядки)

      Индикатор заряда показывает состояние аккумулятора: разряжен, заряжается или полностью заряжен.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut

      • Аксессуары

        SmartClick
        • Стайлер для бороды
        • Триммер для тела
        Обслуживание
        Защитный колпачок
        Чехол
        Чехол для путешествий
        Использование
        3 гребня триммера для тела

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        • Захват, исключающий выскальзывание
        • Удобный захват

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
        Время работы
        До 40 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30
        Стайлер для бороды
        Заменяйте каждые 2 года моделью YS511

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стайлер для бороды SmartClick
      • Триммер для тела SmartClick

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