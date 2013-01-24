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Shaver series 9000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S9151/31
Общая оценка / 5
4 награды
  • Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении
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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9151/31
    Общая оценка / 5
    4 награды

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство в каждом движении

      Удаляет до 20 % больше волосков* одним движением

      • Лезвия V-Track Precision
      • Головки ContourDetect, 8 направлений
      • Система SmartClean Plus
      • Стайлер для бороды SmartClick
      Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

      Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

      Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

      Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

      Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы Shaver series 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        SkinComfort
        Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Гибкость головки
        Головки ContourDetect, 8 направлений
        Бритвенная система
        • Система лезвий V-Track Precision
        • Система Super Lift&Cut

      • Аксессуары

        Система SmartClean PLUS
        • Очистка
        • Сушка
        • Зарядка
        • Смазка
        • Картридж для очистки (в комплекте)
        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикация очистки
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Огненно-красный
        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года головками RQ12/60

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Система SmartClean Plus
      • Картридж для очистки
      • Стайлер для бороды SmartClick
      • Роскошный футляр

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