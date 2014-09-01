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  • Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении
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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9511/41

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

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    Совершенство в каждом движении

    Удаляет до 20 % больше волосков* за одно движение

    • Лезвия V-Track Precision
    • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
    • Стайлер для бороды SmartClick
    Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Лезвия идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

    Вы можете выбрать один из 3 режимов: Деликатный для бережного и тщательного бритья чувствительной кожи; Обычный для повседневного тщательного бритья; Быстрый для максимальной экономии времени.

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

    Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

    Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

    Легко просматривайте функции бритья

    Легко просматривайте функции бритья

    5-уровневый светодиодный дисплей позволит легко просматривать оставшийся заряд аккумулятора. Бритва Philips не только уведомит вас о необходимости зарядки, но и отобразит индикаторы блокировки, очистки и замены головки.

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

    Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв серии 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.

    • Аксессуары

      SmartClick
      Стайлер для бороды
      Чехол
      Чехол для путешествий

    • Программное обеспечение

      Обновление ПО
      Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

    • Питание

      Время работы
      50 минут / 17 сеансов бритья
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • После 1 часа зарядки бритвой можно пользоваться 50 минут
      • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,1  Вт
      Максимальное энергопотребление
      9  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Цвет
      Темная карамель

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года головками SH90

    • Качество бритья

      SkinComfort
      Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      Гибкость головки
      Головки ContourDetect, 8 направлений
      Бритвенная система
      • Система лезвий V-Track Precision
      • Система Super Lift&Cut
      Удобные персональные настройки
      Деликатный, Повседневный и Быстрый режимы

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      • Пятиуровневый индикатор заряда
      • Индикатор очистки
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      • Индикатор дорожной блокировки

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Стайлер для бороды SmartClick

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    • Срезает до 20 % больше волосков (по сравнению с SensoTouch)
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