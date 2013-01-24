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Shaver series 9000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S9531/31
Общая оценка / 5
1 награда
  • Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении Совершенство в каждом движении
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    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9531/31
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Совершенство в каждом движении

    Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенство в каждом движении

      Удаляет до 20 % больше волосков* одним движением

      • Система лезвий V-Track Precision PRO
      • Головки ContourDetect, 8 направлений
      • Система SmartClean Plus
      • Стайлер для бороды SmartClick
      Наша лучшая бритвенная система для создания щетины

      Наша лучшая бритвенная система для создания щетины

      Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, для создания эффекта щетины. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

      Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

      Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья

      Вы можете выбрать один из 3 режимов: бережный для аккуратного и тщательного бритья чувствительной кожи; обычный для тщательного бритья изо дня в день; быстрый для минимального времени проведения процедуры.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.

      Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

      Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: пятиуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы Shaver series 9000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность, гарантируя потрясающе чистое бритье раз за разом.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        SkinComfort
        Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Гибкость головки
        Головки ContourDetect, 8 направлений
        Бритвенная система
        Система лезвий V-Track Precision PRO
        Удобные персональные настройки
        Деликатный, повседневный и быстрый режимы

      • Аксессуары

        Система SmartClean PLUS
        • Очистка
        • Сушка
        • Зарядка
        • Смазка
        • Картридж для очистки (в комплекте)
        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Пятиуровневый индикатор заряда
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой

      • Дизайн

        цвет
        Черный HG
        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года головками SH90

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Система SmartClean Plus
      • Картридж для очистки
      • Роскошный футляр
      • Стайлер для бороды SmartClick

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