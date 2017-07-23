Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.