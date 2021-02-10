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    Shaver series 7000, 5000 Сменные бритвенные головки

    SH71/50

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    Shaver series 7000, 5000 Сменные бритвенные головки

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

    • Лезвия SteelPrecision
    • Для всех моделей S7000
    • Подходит для S5000 угловатой формы
    • Несовместимо со старыми S5000
    Совместимо со всеми моделями S7xxx и моделями угловатой формы S5xxx

    Совместимо со всеми моделями S7xxx и моделями угловатой формы S5xxx

    Сменные головки SH71 совместимы со всеми бритвами серии 7000 (S7xxx) и бритвами угловатой формы серии 5000 (S5xxx). Они несовместимы с бритвами круглой формы серии 5000, для которых используются бритвенные головки SH50.

    Эффективность в каждом движении

    Эффективность в каждом движении

    Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.

    Простой сброс настроек бритвы

    Простой сброс настроек бритвы

    1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

    Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

    Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя

    Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • Все бритвы серии 7000
      • Бритвы угловатой формы серии 5000
      Количество бритвенных головок в наборе
      3
    Badge-D2C

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    • По сравнению с Philips серии S3000.
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