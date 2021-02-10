SH71/50
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные головки SH71 совместимы со всеми бритвами серии 7000 (S7xxx) и бритвами угловатой формы серии 5000 (S5xxx). Они несовместимы с бритвами круглой формы серии 5000, для которых используются бритвенные головки SH50.
Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.
1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.
Для идеальных результатов бритья заменяйте бритвенные головки вовремя.
Бритвенные головки
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