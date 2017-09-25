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Shaver series 7000

Электробритва для сухого и влажного бритья

SW7700/67
Общая оценка / 5
  • Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи
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    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    SW7700/67
    Общая оценка / 5

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

    Овладейте возможностями системы V-Track PRO, которая справляется даже с длинной щетиной. V-Track PRO состоит из 72 самозатачивающихся лезвий V-образной формы, которые срезают даже длинную щетину, в том числе трехдневную, предотвращая выдергивание волосков. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережное бритье

      Минимум раздражений на коже

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      Безопасное бритье и минимальное раздражение кожи

      Ощутите мощь V-Track Pro!

      • Лезвия V-Track Precision PRO
      • Головки Flex движутся в 5 направлениях
      • Кольца SkinGlide
      • Высокоточный триммер SmartClick
      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      V-track Precision PRO для идеального сбривания 3-дневной щетины

      Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 вращающихся лезвия захватывают и срезают волоски под любым углом

      72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.

      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения

      Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

      Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      60 минут автономной работы при полной зарядке

      Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка за 1 час

      Зарядка за 1 час

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи высокоточный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      • Дизайн

        Цвет
        Звездные войны, светлая сторона
        Бритвенная система
        • Лезвия V-Track Precision PRO
        • 72 самозатачивающихся лезвия
        Гибкость головки
        Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Чехол
        Чехол для путешествий
        Время работы
        60 минут — 20 сеансов бритья
        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        SmartClick
        Компактный триммер
        SkinComfort
        • Кольца SkinGlide
        • Система защиты кожи
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  W
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием
        Максимальное энергопотребление
        9  W

      • Обслуживание

        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70
        Гарантия 2 года
        Да

      • Программное обеспечение

        Обновление ПО
        Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Роскошный футляр
      • Высокоточный триммер SmartClick

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            • Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии

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