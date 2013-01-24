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SmartClick

Стайлер для бороды

YS511/50
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1 награда
  • Съемная насадка-стайлер для бороды Съемная насадка-стайлер для бороды Съемная насадка-стайлер для бороды
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    SmartClick Стайлер для бороды

    YS511/50
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Съемная насадка-стайлер для бороды

    В набор Click & Style также входит съемная насадка-стайлер для бороды, с помощью которой вы сможете создать любой образ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartClick Стайлер для бороды

    Съемная насадка-стайлер для бороды

    В набор Click & Style также входит съемная насадка-стайлер для бороды, с помощью которой вы сможете создать любой образ. Узнать обо всех преимуществах

    Съемная насадка-стайлер для бороды

    • Стайлер для бороды
    • Насадка SmartClick
    Меняйте образ с легкостью

    Меняйте образ с легкостью

    Возможность создания любого образа — будь то идеально ровная щетина или аккуратная борода или усы. Для очистки просто промойте насадку под водой.

    Выберите оптимальную установку длины

    Выберите оптимальную установку длины

    5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.

    Простая установка и снятие

    Для создания идеально ровной щетины просто установите насадку-стайлер для бороды на ручку.

    Технические характеристики

    • Содержание

      Упаковка
      Гребень

    • Удобство использования

      Подходит для
      • Серия YS52
      • Серия YS53

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