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Click&Style

бритье и уход за телом

YS521/17
Общая оценка / 5
1 награда
  • Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ
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    Click&Style бритье и уход за телом

    YS521/17
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Click&Style бритье и уход за телом

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Click&Style бритье и уход за телом

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Одно устройство — любой образ

      • SmartClick
      • Головки ComfortCut
      • Комплект "2 в 1"
      Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

      Выберите одну из 2 съемных насадок и создайте свой образ

      Чтобы воспользоваться бритвой или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья используйте бритву. Необходимо привести в порядок волосы на теле? Тогда триммер для тела — идеальный выбор. Одно устройство — любой образ

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом

      Удобно и безопасно для кожи

      Удобно и безопасно для кожи

      Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов.

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Закругленные гребни и кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

      Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.

      Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

      Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

      Мощный аккумулятор обеспечивает до 40 минут работы после зарядки в течение одного часа. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на несколько минут автономной работы прибора, чтобы вы могли быстро привести себя в порядок.

      Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

      Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

      Индикатор заряда аккумулятора показывает, когда аккумулятор разряжен, заряжается или полностью заряжен.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Лезвия триммера не требуют смазки. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года. Бритвенную сетку триммера для тела следует менять раз в год.

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut

      • Удобство использования

        Зарядка
        • 1 час
        • Быстрая зарядка
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Ручка
        • Удобный захват
        • Захват, исключающий выскальзывание

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок
        Использование
        Гребень триммера для тела

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Время работы
        До 40 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Бритвенная головка
        Заменяйте каждые 2 года (модель RQ32)

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