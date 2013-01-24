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Одно устройство — любой образ
Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
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Одно устройство — любой образ
Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
Чтобы воспользоваться бритвой, триммером для бороды или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья используйте бритву. Для создания идеально ровной щетины используйте триммер. Необходимо привести в порядок волосы на теле? Тогда триммер для тела — идеальный выбор. Одно устройство — любой образ.
Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом
Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов.
Возможность создания любого образа — будь то идеально ровная щетина или аккуратная борода или усы. Для очистки просто промойте насадку под водой.
5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.
Закругленные гребни и кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.
Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.
Мощный аккумулятор обеспечивает до 40 минут работы после зарядки в течение одного часа. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на несколько минут автономной работы прибора, чтобы вы могли быстро привести себя в порядок.
Индикатор заряда аккумулятора показывает, когда аккумулятор разряжен, заряжается или полностью заряжен.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Лезвия триммера не требуют смазки. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года. Бритвенную сетку триммера для тела следует менять раз в год.
Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку.
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары
Питание
Обслуживание
CP0830/01
CP0829/01
CRP136/01