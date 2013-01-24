Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Click&Style

бритье, стайлинг и уход за телом

YS534/17
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ Одно устройство — любой образ
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Click&Style бритье, стайлинг и уход за телом

    YS534/17
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Click&Style бритье, стайлинг и уход за телом

    Одно устройство — любой образ

    Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все versatile-products

      Одно устройство — любой образ

      • SmartClick
      • Головки ComfortCut
      • Комплект "3 в 1"
      Выберите одну из 3 съемных насадок и создайте свой образ

      Выберите одну из 3 съемных насадок и создайте свой образ

      Чтобы воспользоваться бритвой, триммером для бороды или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья используйте бритву. Для создания идеально ровной щетины используйте триммер. Необходимо привести в порядок волосы на теле? Тогда триммер для тела — идеальный выбор. Одно устройство — любой образ.

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Для дополнительной защиты кожи используйте крем для бритья

      Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом

      Удобно и безопасно для кожи

      Удобно и безопасно для кожи

      Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов.

      Меняйте образ с легкостью

      Меняйте образ с легкостью

      Возможность создания любого образа — будь то идеально ровная щетина или аккуратная борода или усы. Для очистки просто промойте насадку под водой.

      Выберите оптимальную установку длины

      Выберите оптимальную установку длины

      5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Простое и безопасное подравнивание и бритье волос на теле

      Закругленные гребни и кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

      Ручка и насадка-триммер для тела являются водонепроницаемыми.

      Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.

      Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

      Одной зарядки в течение часа достаточно для 40 минут автономной работы

      Мощный аккумулятор обеспечивает до 40 минут работы после зарядки в течение одного часа. Быстрой 5-минутной зарядки хватит на несколько минут автономной работы прибора, чтобы вы могли быстро привести себя в порядок.

      Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

      Индикатор показывает, когда аккумулятор разряжен/заряжается/полностью заряжен

      Индикатор заряда аккумулятора показывает, когда аккумулятор разряжен, заряжается или полностью заряжен.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Лезвия триммера не требуют смазки. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года. Бритвенную сетку триммера для тела следует менять раз в год.

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Система SmartClick позволяет легко менять насадки

      Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut

      • Удобство использования

        Зарядка
        • 1 час
        • Быстрая зарядка

      • Дизайн

        Ручка
        • Захват, исключающий выскальзывание
        • Удобный захват

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок
        Хранение
        Чехол
        Использование
        3 гребня триммера для тела

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Время работы
        До 40 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Бритвенная головка
        Заменяйте каждые 2 года (модель RQ32)

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии