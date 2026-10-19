Если молоко НЕ поступает, не продолжайте сцеживание дольше 5 минут. Попробуйте провести сцеживание в другое время. Если во время сцеживания возникают неприятные ощущения, прекратите использование молокоотсоса и обратитесь к врачу или консультанту по грудному вскармливанию.

Сразу после рождения ребенка лактация низкая. Не стоит беспокоиться, так как малышу также не требуется большое количество. Если вы чувствуете себя неуверенно, проконсультируйтесь с акушером, семейным доктором или специалистом по грудному вскармливанию.