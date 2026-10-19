Если во время сцеживания поступает слишком мало молока или его нет совсем, но прибор работает, помните: сцеживание с помощью молокоотсоса требует практики. Чтобы наладить сцеживание, вам может потребоваться несколько попыток.
Если использование молокоотсоса Philips Avent не приносит желаемых результатов, ознакомьтесь с советами и рекомендациями.
Если во время сцеживания поступает слишком мало молока или его нет совсем, но прибор работает, помните: сцеживание с помощью молокоотсоса требует практики. Чтобы наладить сцеживание, вам может потребоваться несколько попыток.
Если молоко НЕ поступает, не продолжайте сцеживание дольше 5 минут. Попробуйте провести сцеживание в другое время. Если во время сцеживания возникают неприятные ощущения, прекратите использование молокоотсоса и обратитесь к врачу или консультанту по грудному вскармливанию.
Сразу после рождения ребенка лактация низкая. Не стоит беспокоиться, так как малышу также не требуется большое количество. Если вы чувствуете себя неуверенно, проконсультируйтесь с акушером, семейным доктором или специалистом по грудному вскармливанию.
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