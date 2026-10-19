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Служба поддержки Philips

Насадка Sonicare AirFloss не снимается или ломается

Опубликован в 19 October 2026
Если вы обнаружили, что насадку вашего ирригатора Philips Sonicare AirFloss не удается снять с ручки либо она очень легко ломается, ниже вы найдете решение этой проблемы.
Если вам трудно снимать насадку с ручки AirFloss, очень важно не поворачивать и не сгибать насадку, снимая ее.

Ниже вы найдете несколько простых шагов, которые помогут вам.

1. Возьмитесь за насадку/кончик насадки; для более удобного хвата можно использовать бумажное полотенце или ткань.
2. Извлеките насадку/кончик насадки из ручки.
3. После успешного извлечения вновь прикрепите и извлеките насадку несколько раз.

Примечание. Убедитесь, что используете правильную насадку.
Если насадка Philips AirFloss легко ломается, убедитесь, что используете правильную насадку, поскольку насадки для AirFloss Pro и Ultra не являются взаимозаменяемыми.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше.

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