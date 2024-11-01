Если стайлер Philips не стрижет волосы до одинаковой длины, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
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Режущий блок или насадка-триммер, используемые со стайлером, должны быть правильно установлены на корпус устройства. При неправильной установке насадок стайлер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.
Если слишком сильно прижимать стайлер к коже, вы можете случайно сменить режим стрижки или давить на устройство с разной силой. Это, в свою очередь, может привести к неравномерной стрижке волос.
Для наиболее точной стрижки убедитесь, что стайлер полностью прилегает к коже, и перемещайтесь его плавными движениями.
Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста. При стрижке важно помнить, что волосы растут в разных направлениях.
Поэтому для равномерного подравнивания рекомендуется перемещать триммер в различных направлениях (вверх, вниз и по диагонали).
Мокрые волосы сложнее подстригать, поскольку они прилипают к коже, а устройство может пропустить некоторые волоски. Поэтому мы рекомендуем стричь волосы, когда они абсолютно сухие.
Стайлер Philips может поставляться с различными насадками для стрижки волос на голове и бороды. Важно всегда использовать соответствующие насадки для выбранных участков тела.
Волосы бороды обычно жестче волос на голове. Поэтому насадка для бороды предназначена для наилучших результатов только при стрижке волос бороды.
Режущий блок и гребень триммера для бороды обычно меньше, чем у машинки для стрижки волос. Это устройство обеспечивает более простой доступ к небольшим участкам, например коже под носом. И наоборот, более широкие гребни и режущие элементы предназначены для стрижки волос.
Поэтому для равномерной стрижки убедитесь, что используете правильную насадку.
Если и после этого вы недовольны работой стайлера Philips, обратитесь к нам за помощью.
Не все триммеры для бороды предназначены для подравнивания длинной бороды (>10 мм) и для достижения идеальных результатов требуют многократной обработки каждого участка.