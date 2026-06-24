Служба поддержки Philips
Кофемашина Philips издает звуки
Опубликован в 24 June 2026
В случае если ваша кофемашина Philips издает громкий или необычный звук, ниже вы сможете ознакомиться с полезной информацией и решениями.
- Очень важно должным образом разместить резервуар для воды внутри кофемашины. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.
- Если резервуар для воды находится в передней части кофемашины, убедитесь, что он до конца задвинут и вставлен необходимым образом.
- Если резервуар для воды находится в верхней части кофемашины, убедитесь, что под местом его установки нет кофейных зерен, грязи и других частиц.
- При попадании воздуха кофемашина Philips издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды..
Следуйте представленным ниже действиям для решения проблемы:
- Выключите кофемашину.
- Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
- Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
- Включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы пользуетесь фильтром для воды AquaClean , здесь вы найдете ряд дополнительных действий, позволяющих понять, что фильтр установлен должным образом и готов к работе.
- Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
- Удерживайте фильтр в перевернутом положении внутри наполненной водой емкости/контейнера, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.
- Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
- Выключите и повторно включите кофемашину, чтобы выполнить ее перезагрузку.
- Запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Примечание. Рекомендуем выполнять замену фильтра для воды AquaClean каждые 3 месяца, чтобы избежать засоров.
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Это нормально, что кофемашина издает звуки при приготовлении кофе. В случае если шум отличается от обычного, попробуйте очистить и смазать варочную группу.
Очень важно еженедельно промывать варочную группу кофемашины. Следуйте представленным ниже инструкциям и посмотрите наш видеоурок по обслуживанию кофемашины:
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (примерно 15–20 секунд).
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
- Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
- Смажьте варочную группу (см. инструкции в видео ниже).
- Дайте варочной группе высохнуть, после чего установите ее на место.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
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