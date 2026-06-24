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Служба поддержки Philips

Кофемашина Philips издает звуки

Опубликован в 24 June 2026

В случае если ваша кофемашина Philips издает громкий или необычный звук, ниже вы сможете ознакомиться с полезной информацией и решениями.

Очень важно должным образом разместить резервуар для воды внутри кофемашины. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.  
  • Если резервуар для воды находится в передней части кофемашины, убедитесь, что он до конца задвинут и вставлен необходимым образом.
  • Если резервуар для воды находится в верхней части кофемашины, убедитесь, что под местом его установки нет кофейных зерен, грязи и других частиц.
При попадании воздуха кофемашина Philips издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды..

Следуйте представленным ниже действиям для решения проблемы:  
  1. Выключите кофемашину.
  2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
  3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
  4. Включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы пользуетесь фильтром для воды AquaClean , здесь вы найдете ряд дополнительных действий, позволяющих понять, что фильтр установлен должным образом и готов к работе. 
  1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
  2. Удерживайте фильтр в перевернутом положении внутри наполненной водой емкости/контейнера, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.
  3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
  4. Выключите и повторно включите кофемашину, чтобы выполнить ее перезагрузку.
  5. Запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

 
Примечание. Рекомендуем выполнять замену фильтра для воды AquaClean каждые 3 месяца, чтобы избежать засоров. 
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Это нормально, что кофемашина издает звуки при приготовлении кофе. В случае если шум отличается от обычного, попробуйте очистить и смазать варочную группу. 

Очень важно еженедельно промывать варочную группу кофемашины. Следуйте представленным ниже инструкциям и посмотрите наш видеоурок по обслуживанию кофемашины:

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (примерно 15–20 секунд). 
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
  4. Смажьте варочную группу (см. инструкции в видео ниже).
  5. Дайте варочной группе высохнуть, после чего установите ее на место.

Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
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