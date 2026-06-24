Это нормально, что кофемашина издает звуки при приготовлении кофе. В случае если шум отличается от обычного, попробуйте очистить и смазать варочную группу.

Очень важно еженедельно промывать варочную группу кофемашины. Следуйте представленным ниже инструкциям и посмотрите наш видеоурок по обслуживанию кофемашины: