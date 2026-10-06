Служба поддержки Philips

Кофемашина Philips не подает кофе

Если ваша кофемашина Philips не подает кофе, ниже вы найдете возможные причины и способы решения этой проблемы.



Если вы заметили это явление при первом использовании кофемашины, обратите внимание, что в таком случае подача лишь нескольких капель кофе — это нормальное явление. После приготовления нескольких порций вы сможете получить необходимое количество кофе.

