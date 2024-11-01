Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Опубликован в 26 апреля 2023 года
Если внутри или под варочной группой кофемашины Philips вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.
При недостаточном смазывании варочной группы и ее компонентов молотый кофе может оказаться вокруг варочной группы. В таком случае следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы должным образом смазать компоненты:
Выключите кофемашину и подождите, пока она не перестанет издавать звуки (около 15–20 секунд).
Разблокируйте и извлеките варочную группу из кофемашины. Промойте ее чистой теплой водой и дайте высохнуть.
Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
Нанесите тонкий слой смазки на направляющие с обеих сторон.
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Это нормально, если некоторое количество молотого кофе просыпается внутри кофемашины и остается под варочной группой. Рекомендуется промывать варочную группу кофемашины Philips и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.
Инструкции по очистке и видеоруководство приведены ниже:
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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