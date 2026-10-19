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Служба поддержки Philips

Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе

Опубликован в 19 October 2026

Ваша кофемашина выбросит молотый кофе при отмене процедуры варки. Ниже вы можете ознакомиться с дополнительной информацией и узнать о решениях проблемы.

При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение. 

Насыпайте только одну полную ложку (в комплекте) молотого кофе и стряхните излишки. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и отмене процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена. 
Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию: 
  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Play Pause

Варка кофе будет отменена при недостаточном количестве кофейных зерен на момент начала варки. Молотый кофе затем будет выброшен в контейнер для кофейной гущи. 

Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен. 
 

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