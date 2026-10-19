Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Опубликован в 19 October 2026
Ваша кофемашина выбросит молотый кофе при отмене процедуры варки. Ниже вы можете ознакомиться с дополнительной информацией и узнать о решениях проблемы.
При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.
Насыпайте только одну полную ложку (в комплекте) молотого кофе и стряхните излишки. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и отмене процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.
Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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Варка кофе будет отменена при недостаточном количестве кофейных зерен на момент начала варки. Молотый кофе затем будет выброшен в контейнер для кофейной гущи.
Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен.
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