Служба поддержки Philips

Эспрессо-кофемашина Philips протекает

Если вы заметили протечку в кофемашине Philips, попробуйте устранить ее с помощью следующих рекомендаций:



1. В поддон для капель попадает вода?

2. Чистая вода вытекает из-под кофемашины или сбоку устройства?

3. Остаются ли коричневатые разводы на столе или под кофемашиной?

