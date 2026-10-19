Если вы заметили протечку в кофемашине Philips, попробуйте устранить ее с помощью следующих рекомендаций:
1. В поддон для капель попадает вода? 2. Чистая вода вытекает из-под кофемашины или сбоку устройства? 3. Остаются ли коричневатые разводы на столе или под кофемашиной?
Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке или варке кофе. Промывка внутренних систем обеспечивает оптимальную производительность кофемашины.
Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.
Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.
Обратите внимание! Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.
Если вы заметили чистую воду под кофемашиной или рядом с резервуаром для воды, это скорее всего вызвано неправильной установкой резервуара для воды в кофемашину.
Для решения проблемы убедитесь, что резервуар для воды должным образом задвинут в заднюю панель кофемашины.
Если резервуар для воды установлен правильно, а под кофемашину все еще поступает чистая вода, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Существует две причины появления разводов на поверхности кухонного стола или под кофемашиной:
1. Поддон для капель был переполнен, и коричневатая вода пролилась во время извлечения. Во избежание этого ежедневно или каждый раз при заполнении и появлении соответствующего индикатора извлекайте и опустошайте поддон для капель. 2. Если извлечь поддон для капель сразу после промывки или варки кофе, некоторое количество промывочной воды из варочной группы может оказаться на поверхности кухонного стола или справа под кофемашиной. Рекомендуется еженедельно вытирать эту область тканью. Не беспокойтесь — это не является протечкой в кофемашине.