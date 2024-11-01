В некоторых случаях при настройке более мелкого помола жернова располагаются слишком близко друг к другу. При слишком мелком помоле кофе не будет впитывать воду.

Для устранения этой проблемы просто установите более крупный помол, повернув ручку внутри контейнера для кофейных зерен на более число или больший размер кофейных зерен.