Кофе в кофемашине Philips может получаться водянистым по нескольким причинам. Ознакомьтесь с возможными причинами и решениями ниже.
При первом использовании кофемашины, как правило, первый приготовленный кофе получается водянистым, так как параметры системы еще не отрегулированы. Попробуйте приготовить еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
Еженедельно промывайте варочную группу, так как загрязненный фильтр варочной группы может привести к неравномерности потока воды и повлиять на вкус кофе. Очищайте варочную группу согласно представленной ниже инструкции или соответствующему видеоуроку.
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Откройте сервисную дверцу и снимите варочную группу.
Тщательно промойте варочную группу теплой проточной водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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В некоторых случаях при настройке более мелкого помола жернова располагаются слишком близко друг к другу. При слишком мелком помоле кофе не будет впитывать воду.
Для устранения этой проблемы просто установите более крупный помол, повернув ручку внутри контейнера для кофейных зерен на более число или больший размер кофейных зерен.
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Настройки крепости, объема и степени помола — это настройки кофемашины, которые могут повлиять на крепость кофе. Рекомендуем попробовать разные настройки.
Для увеличения крепости можно, например выбрать максимальную крепость, средний объем чашки, а также установить более мелкий помол кофе.
Откройте крышку воронки для предварительно молотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. Если отделение для предварительно молотого кофе засорилось, устраните засор, следуя представленным ниже инструкциям:
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится.
Извлеките варочную группу из кофемашины.
Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе.
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