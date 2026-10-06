Служба поддержки Philips

Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара

Попавший воздух может заблокировать подачу воды в кофемашину Philips и быть причиной невозможности забора воды из резервуара. Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех возможных причинах и возможных решениях.