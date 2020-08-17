Раздражение кожи после применения эпилятора Satinelle
Опубликован в 2020-08-17
Если вы ощущаете зуд, покраснение или набухание кожи после использования эпилятора Philips Satinelle, наши советы ниже помогут вам решить эту проблему самостоятельно.
Если вы только начинаете использовать эпилятор, вы можете заметить ряд эффектов, например покраснение или набухание кожи. Не стоит беспокоиться; обычно со временем это проходит. Дайте своей коже время привыкнуть. Попробуйте выполнять эпиляцию перед сном, чтобы у вашей кожи было время на отдых.
Для ухода за кожей после эпиляции нанесите на нее антисептический крем и или мягкий, не содержащий спирт лосьон. Для обработки области подмышек также можно использовать не содержащий спирт дезодорант.
Если раздражение остается на коже более 3 дней, обратитесь к врачу.
Всегда проверяйте чистоту головки эпилятора перед использованием прибора. Если на ней заметна грязь, промойте ее проточной водой. Подождите, пока головка эпилятора высохнет, прежде чем устанавливать ее обратно на прибор. Подробная информация по очистке вашей модели эпилятора содержится в инструкции по эксплуатации.
Перед началом эпиляции кожа должна быть чистой и сухой.
В результате эпиляции вы можете столкнуться с появлением вросших волосков. Чтобы избежать этого, используйте лосьон для пилинга и специальную перчатку, которая входит в комплект поставки эпилятора (или жесткую губку), за два-три дня до эпиляции. Так вы избавитесь от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул, что упростит процесс удаления волосков.
Если ваш эпилятор поставляется с насадкой для пилинга, вы можете применить ее для достижения этого эффекта.
При эпиляции важно использовать прибор правильно — так вы сможете максимально безболезненно удалить все волоски.
Растягивайте кожу свободной рукой или используйте для этого специальную насадку (растягивающую / для эффективной эпиляции), поставляемую вместе с эпилятором. Чем менее эластичная у вас кожа, тем проще эпилятору будет ее растягивать.
Эпилятор предназначен для удаления волос с корнем в интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ), области подмышек, области линии бикини и труднодоступных участках, таких как колени и голени. Будьте осторожны при эпиляции интимных зон. Чтобы узнать больше о безопасном использовании эпилятора, см. инструкцию по эксплуатации. Вы также можете использовать эпилятор для удаления волос с нижней части лица (подбородка, щек и области над верхней губой), а также участка между бровями.