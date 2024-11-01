Некоторые эпиляторы Philips работают только от сети, но некоторые модели поддерживают беспроводное использование, и перед использованием их нужно зарядить. Посмотрите на упаковке или в инструкции по эксплуатации, чтобы узнать тип вашего устройства.

Беспроводные эпиляторы

В целях безопасности беспроводные эпиляторы не работают при подключении к электросети. Отключите эпилятор от электросети и еще раз попробуйте включить устройство.

Проводные эпиляторы

Проводные эпиляторы работают только при подключении к розетке электросети. Подключите эпилятор к электросети и еще раз попробуйте включить устройство.