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Служба поддержки Philips

Эпилятор Philips не работает

Опубликован в 11 февраля 2026 года

Если ваш эпилятор Philips не работает должным образом, у этого может быть несколько причин. В руководстве ниже вы найдете возможные решения этой проблемы.

Некоторые эпиляторы Philips работают только от сети, но некоторые модели поддерживают беспроводное использование, и перед использованием их нужно зарядить. Посмотрите на упаковке или в инструкции по эксплуатации, чтобы узнать тип вашего устройства.

 

Беспроводные эпиляторы

В целях безопасности беспроводные эпиляторы не работают при подключении к электросети. Отключите эпилятор от электросети и еще раз попробуйте включить устройство.

 

Проводные эпиляторы

Проводные эпиляторы работают только при подключении к розетке электросети. Подключите эпилятор к электросети и еще раз попробуйте включить устройство. 

Зарядка перед первым сеансом

Перед первым использованием убедитесь, что эпилятор полностью заряжен. Это обеспечит его корректную работу во время первого сеанса.

 

Низкий заряд аккумулятора

Если эпилятор прекращает работать во время использования или начинает работать медленнее, чем обычно, вероятно, у него разрядился аккумулятор. Проверьте индикатор зарядки на эпиляторе. Если он мигает оранжевым, эпилятор нужно зарядить. Зарядите эпилятор. Время зарядки см. в инструкции по эксплуатации.

Неисправна розетка электросети

Убедитесь, что розетка электросети, через которую вы заряжаете или включаете эпилятор, работает должным образом. Попробуйте зарядить или использовать эпилятор от другой розетки электросети — это может решить проблему.

 

Кабель питания не подключен должным образом

Для проводных моделей: убедитесь, что кабель питания корректно подключен к эпилятору.

 

Используйте соответствующий адаптер

Убедитесь, что используете адаптер с подходящими характеристиками (5 В, не менее 1,5 А, IPX4). Если у вас нет адаптера с подходящими характеристиками, вы можете приобрести такой адаптер в интернет-магазине Philips. 

Включилась защита от перегрузки

Устройство могло выключиться, если в головке эпилятора застрял посторонний предмет либо если вы слишком сильно давите на кожу. Очистите головку и не давите слишком сильно.

 

Включилась защита от перегрева

На некоторых моделях имеется красный индикатор, который мигает в случае перегрева устройства. Оставьте эпилятор на несколько минут, чтобы он остыл, прежде чем повторно включать его. Если красный индикатор продолжает гореть, подождите чуть дольше.

Некорректная эксплуатация

Слишком сильное давление на кожу может привести к активации защитных механизмов или снизить эффективность устройства. Не давите слишком сильно, плавно скользите эпилятором против направления роста волос.

 

Проверьте состояние головки эпилятора

Убедитесь, что на головке не скопилась грязь, и она не повреждена. Грязь или повреждения на головке могут снизить эффективность эпилятора или привести к его неисправности.

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