Некоторые эпиляторы Philips работают только от сети, но некоторые модели поддерживают беспроводное использование, и перед использованием их нужно зарядить. Посмотрите на упаковке или в инструкции по эксплуатации, чтобы узнать тип вашего устройства.
Беспроводные эпиляторы
В целях безопасности беспроводные эпиляторы не работают при подключении к электросети. Отключите эпилятор от электросети и еще раз попробуйте включить устройство.
Проводные эпиляторы
Проводные эпиляторы работают только при подключении к розетке электросети. Подключите эпилятор к электросети и еще раз попробуйте включить устройство.