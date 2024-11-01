Если ваш эпилятор Philips не заряжается, ниже вы найдете советы и возможные решения проблемы.
Некоторые эпиляторы Philips работают только от сети, но некоторые модели поддерживают беспроводное использование, и перед использованием их нужно зарядить. Посмотрите на упаковке или в инструкции по эксплуатации, чтобы узнать тип вашего устройства.
Если у вас проводной эпилятор, подключите его к розетке электросети и повторно попробуйте включить.
Перед первым использованием убедитесь, что эпилятор полностью заряжен. Это обеспечит его корректную работу во время первого сеанса.
Убедитесь, что кабель зарядного устройства полностью вставлен в разъем зарядки в нижней части эпилятора.
Убедитесь, что используете адаптер с подходящими характеристиками (5 В, не менее 1,5 А, IPX4). Если у вас нет адаптера с подходящими характеристиками, вы можете приобрести такой адаптер в интернет-магазине Philips.
Может показаться, что эпилятор не заряжается, однако настоящая причина, почему он не включается, может заключаться в засоре из волос и частиц мусора. Тщательно очистите эпилятор согласно инструкциям, после чего еще раз попробуйте включить его.
Убедитесь, что розетка электросети, через которую вы заряжаете или включаете эпилятор, работает должным образом. Попробуйте зарядить или использовать эпилятор от другой розетки электросети — это может решить проблему.