Оптимальная длина волос для эпиляции — 3–4 мм. Если ваши волосы длиннее, установите на эпилятор насадку для подравнивания, чтобы подровнять их до нужной длины. Если ваш эпилятор поставляется без насадки для подравнивания, сбрейте волоски, а затем подождите 7 дней, чтобы они отросли до нужной для эпиляции длины.